Cox triplica su beneficio operativo hasta los 245 millones en el primer semestre gracias a la adquisición de Iberdrola México

El grupo español Cox ha cerrado el primer semestre de 2026 con unos resultados marcados por la integración de los activos adquiridos a Iberdrola en México, una operación que ha supuesto un salto de dimensión para la compañía especializada en infraestructuras de agua y energía. La incorporación de este negocio ha impulsado de forma notable su actividad, permitiendo multiplicar por 2,5 los ingresos y triplicar el beneficio operativo respecto al mismo periodo del año anterior.

Las cuentas semestrales incluyen por primera vez la aportación íntegra de la nueva división Cox Asset México, cuyo efecto se ha traducido en unos ingresos consolidados de 1.243 millones de euros. Asimismo, el resultado bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 245 millones de euros, más del triple que un año antes, mientras que el margen sobre ingresos mejoró del 16% al 20%, reflejando una mayor rentabilidad tras la integración de los activos mexicanos.

Otro año de subidas, ya que la compañía especializada en infraestructuras críticas de agua y energía cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 69 millones de euros, un 16% más que el año anterior, impulsado por el crecimiento de su actividad y la ejecución de su plan de expansión. La compañía elevó sus ingresos hasta los 1.140 millones de euros, un 62% más en comparación con 2024, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó un récord de 225 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 23%.

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La empresa atribuyó esta evolución al buen comportamiento de sus negocios de agua y energía, así como al aumento de su cartera de proyectos y al avance de su estrategia internacional.