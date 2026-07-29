CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más

CaixaBank logró un beneficio neto récord de 3.203 millones de euros en el segundo trimestre del año, un 8,5% más con respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al veloz crecimiento del crédito, según ha comunicado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del de Mercado de Valores (CNMV). Este resultado superó ligeramente las previsiones de los analistas, que cifraban el resultado en 3.131 millones, según el consenso recopilado por Bloomberg.

Los resultados récord registrados entre enero y junio han llevado al banco a repartir un dividendo a cuenta de entre 961 y 1.281 millones, que pagará en noviembre. El impulso más fuerte en este periodo llegó de los servicios: los ingresos crecieron un 7,4%, con un alza del 12,1% en gestión patrimonial y del 14,5% en seguros de protección. En cambio, las comisiones bancarias retrocedieron un 1,1%.

Pese a que los resultados obtenidos también le permite a la entidad mantener los objetivos financieros fijados en su último plan estratégico, la respuesta en bolsa ha sido negativa. La acción ha cerrado con una caída del 7,12% en el Ibex porque los mercados han reaccionado mal al hecho de que el banco no haya anunciado que superará sus previsiones.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, valoró de forma positiva los resultados. "Hemos cerrado el primer semestre con un fuerte crecimiento de la actividad comercial", apostilló. "Hemos obtenido un beneficio de 3.200 millones y hemos mantenido nuestro ROTE en el 18%, lo que demuestra que seguimos ejecutando con gran éxito nuestro Plan Estratégico". Además, defendió la decisión de mantener inalteradas las previsiones del banco, justificándola en la elevada incertidumbre que afronta el sector, tanto por la evolución de los tipos de interés como por la situación geopolítica.

Evolución positiva

El margen de intereses de la entidad -la diferencia entre lo que el banco cobra por sus préstamos y lo que paga por los depósitos- subió un 2%, hasta situarse en 5.390 millones de euros, con alzas también en la comparación intertrimestral. Por su parte, los ingresos por comisiones aumentaron un 7,4%, hasta los 2.772 millones. En conjunto, el margen bruto creció un 3,7% y superó los 8.338 millones de euros.

CaixaBank registró entre enero y junio una buena dinámica comercial tanto en crédito como en recursos, que ha llevado el volumen de negocio a casi 1,2 billones de euros a final del semestre, un 7,8% más que un año antes. La cartera de crédito sano cierra junio en 398.835 millones de euros, tras crecer un 8,2% en los últimos doce meses, acompañando la demanda de familias y empresas y con un comportamiento positivo de todos los segmentos de negocio. En concreto, la cartera de crédito sano en empresas se eleva en 18.034 millones de euros desde junio de 2025 (+10,6%), para la adquisición de vivienda lo hace en 9.052 millones (+6,7%), y en consumo, en 2.519 millones (+11,5%).

Por su parte, los recursos de clientes alcanzan 771.943 millones de euros a final del primer semestre, con un incremento del 7,6% respecto a un año antes. Cabe destacar el alza de los activos bajo gestión (+14,9%, hasta 216.741 millones), con crecimientos del 16,1% en patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs y del 11,7% en planes de pensiones. En el caso de los recursos en balance, suben un 5,6%, hasta situarse en 549.578 millones de euros, con una buena evolución de los pasivos por contratos de seguros (+11,7%), del ahorro a plazo (+7%), y del ahorro a la vista (+3,9%).

Los costes totales del banco aumentaron un 4,6%, hasta los 1.668 millones de euros. Pese a ello, la ratio de eficiencia, que relaciona los gastos con los ingresos, mejoró hasta el 39%.

Las provisiones por insolvencias alcanzaron los 480 millones de euros en el primer semestre, 108 millones más que un año antes, un incremento del 28,8%. Solo en el segundo trimestre destinó 247 millones.

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Por otro lado, el CET1, el colchón del banco, se mantuvo prácticamente estable frente al primer estable. La entidad bancaria cerró junio en el 12,54%, frente alrededor del 12,5% en marzo, lo que implica una mejora de 4 puntos básicos en el trimestre.