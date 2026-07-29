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Resultados empresariales

Microsoft dispara un 31% sus ganancias y cierra el ejercicio fiscal con un beneficio de 133.749 millones de dólares

La empresa, impulsada en parte por su plataforma en la nube Azure, tuvo una facturación total de 331.839 millones de dólares en los doce meses terminados el 30 de junio, un 18% más

Foto de archivo de Microsoft.

Foto de archivo de Microsoft. / HANNIBAL HANSCHKE / EFE

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EFE

Nueva York

El gigante tecnológico Microsoft anunció este miércoles un beneficio neto de 133.749 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal 2026, un 31% más a nivel interanual, impulsada en parte por su plataforma en la nube Azure.

La empresa tuvo una facturación total de 331.839 millones de dólares en los doce meses terminados el 30 de junio, un 18 % más, según un comunicado divulgado al cierre de Wall Street.

En concreto, los ingresos de Azure superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez, y Microsoft 365 Copilot, el asistente de inteligencia artificial (IA) de la compañía, alcanzó más de 30 millones de licencias de pago.

El máximo ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, apuntó que estas cifras reflejan "la confianza que los clientes depositan" en la tecnológica "para impulsar su transformación hacia la IA".

"Estamos ampliando los límites de la curva de coste-resultado, garantizando que cada cliente pueda convertir los 'tokens' en resultados empresariales", agregó.

En el último trimestre, comprendido entre abril y junio y en el que se enfocan los inversores, Microsoft ganó 35.766 millones de dólares (un 31 % más interanual) y tuvo unos ingresos de 90.007 millones (un 18 % más).

La empresa anotó una ganancia de 3.200 millones de dólares procedente de su inversión en Anthropic, creadora del asistente de IA Claude, y de unos gastos inferiores a lo previsto relacionados con su programa de jubilación voluntaria.

En este periodo de tiempo, los ingresos trimestrales de la nube inteligente ascendieron a 39.306 millones (un 32 % más), y los de Azure crecieron un 43 %.

Mientras, su segmento de productividad y procesos de negocio, que incluye 'software' como Office 365 y la red social Linkedin, facturó 37.847 millones de dólares, un 14 % más interanual.

En contraposición, con su negocio de computación personal, que incluye los diferentes dispositivos de la marca, el sistema operativo Windows o la consola Xbox y sus videojuegos, la empresa ganó 12.854 millones de dólares, un 4 % menos.

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Los resultados superaron las expectativas de los inversores, y en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street las acciones de la compañía subían un 2,7 %.

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