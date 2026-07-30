Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

El gigante tecnológico Apple reportó este jueves un beneficio neto de 101.464 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 20 % más interanual, con un tercer trimestre de récord.

La facturación acumulada de la empresa en esos nueve meses fue de 364.357 millones, un 16 % más interanual, principalmente procedente de las ventas del iPhone, seguidas por el segmento de Servicios, según un comunicado.

El máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, destacó que en el tercer trimestre la tecnológica registró un crecimiento de doble dígito en las ventas del iPhone, del Mac y los Servicios, así como en todos sus mercados geográficos.

Cook participará esta tarde en su última llamada de análisis antes de ceder las riendas de la empresa a John Ternus el 1 de septiembre, y se espera que ofrezca sus pronósticos para el conjunto del ejercicio.

En el último trimestre, el más seguido por analistas e inversores, Apple tuvo un beneficio neto de 29.789 millones (un 27 % más interanual) y una facturación de 109.419 millones (un 16 % más), indica la nota.

Además, el margen bruto se situó en un 50,1 %, impulsado "por un impacto favorable de aproximadamente dos puntos porcentuales de reembolsos arancelarios" por el cambio de política comercial de EE.UU.

Por segmentos, el iPhone ingresó 54.252 millones (un 22 % más), los Servicios 30.739 millones (un 12 % más) y el Mac 10.352 millones (un 28 % más).

"Estamos muy complacidos con nuestros resultados de negocio durante el trimestre de junio, con récords en las ganancias por acción y el flujo de caja operativo", desgranó el jefe financiero, Kevan Parekh.

Parekh también dijo que la base instalada de dispositivos, que se refiere a los productos de Apple actualmente en funcionamiento, alcanzó un máximo histórico en las principales categorías y mercados geográficos.

Apple sigue teniendo sus mayores ventas en el mercado de las Américas, casi la mitad del total, seguido por Europa, China, Asia-Pacífico y Japón.

Noticias relacionadas

Tras conocerse los resultados, al cierre de Wall Street, las acciones de Apple caían cerca de un 4 %. Según los analistas, las cifras del segmento de servicios no alcanzaron las expectativas.