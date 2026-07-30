Este jueves ha abierto en Ripollet y Barcelona
Caprabo cierra 2025 con 822 millones de euros en ventas, un 3% más, y 16 nuevas tiendas
La cadena de supermercados cerró el año pasado con un incremento del 3% en sus ventas, alcanzando los 822 millones de euros y sumando 16 nuevos establecimientos
Pablo Gallén
Caprabo cerró 2025 con unas ventas de 822 millones de euros, un 3% más que el año anterior, y 16 tiendas nuevas, incorporando más de 5.000 metros cuadrados de superficie comercial, informa este jueves en un comunicado.
En 2026, ha cerrado el primer semestre abriendo 8 tiendas, lo que "sitúa el plan de aperturas por encima de las previsiones".
En total, este semestre ha incorporado unos 1.750 metros cuadrados de superficie comercial y ha creado unos 40 empleos con nuevos locales de Barcelona ciudad, Rubí, Sant Esteve Sesrovires, Sant Boi de Llobregat, Ripollet (Barcelona) y Creixell (Tarragona).
Este mismo jueves abre dos tiendas, cada una con 200 metros cuadrados y 5 empleados: una en Ripollet (Barcelona), en la calle Nostra Senyora dels Àngels, y otra en Barcelona ciudad, en la Vila Olímpica (Ramon Turró 89).
Las aperturas han permitido a la compañía ampliar su presencia en barrios y en poblaciones donde no tenía presencia hasta el momento "con un formato de proximidad adaptado al territorio".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Los conductores de Málaga piden alternativas a la autovía de Las Pedrizas en obras: 'Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o pagamos un peaje
- Un exACB como complemento a Tyson Pérez en el puesto de '4' del Unicaja
- Degustaciones gratuitas de paella y callos, cucañas infantiles y actuaciones musicales: así celebra este pueblo de Málaga su tradicional feria este fin de semana
- Una de las piscinas más bonitas y baratas de Málaga está en este pequeño pueblo de la Axarquía: entradas desde un euro y las mejores vistas a la montaña
- El día que Amine Noua le anotó 22 puntos al Unicaja en el Carpena
- Un detenido tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la cantera de Alhaurín de la Torre
- McArthurGlen ofrece transporte a sus empleados ante la huelga por el ‘Late Night Shopping’ en Málaga
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Al-Ittihad, segundo amistoso de pretemporada