La gran banca sigue volando y gana 18.158 millones hasta junio

"Banca", "récord" y "beneficios" van camino de convertirse en poco más que un lugar común. Lo cierto es que en el primer semestre de este año, los cinco grandes bancos españoles han vuelto a alcanzar su máximo de ganancias en este plazo temporal, impulsados por la bonanza de la economía española y las subidas de tipos, hasta un resultado neto conjunto de 18.158 millones de euros, lo que supone un 8,4% más que en los primeros seis meses de 2025.

Estos resultados conjuntos muestran, además, que la fortaleza del sector no decae. En el primer semestre de 2025 los resultados de los cinco grandes bancos fueron un 11,7% mejores que en los primeros seis meses de 2024, un crecimiento netamente superior al actual. Pero lo cierto es que el 8,4% de mejora del primer semestre de 2026 queda por encima del 7% en que mejoraron las ganancias en el conjunto de 2025 respecto a 2024.

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A pesar de que las turbulencias macroeconómicas prácticamente no han declinado desde el colapso por la pandemia de covid-19, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la guerra de Estados Unidos e Israel sobre Irán, la economía española ha mantenido en este periodo su pujanza, convirtiéndose en una de las que más crecen del conjunto de la Unión Europea. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter, que operan en un sector cíclico que va de la mano de la evolución del PIB de los países, se ha beneficiado de ello.

Además, y también a favor del sector bancario, estas situaciones bélicas han propiciado aumentos de la inflación que han forzado al Banco Central Europeo a emplear su mayor arma contra el temido encarecimiento del precio de la vida: la subida de tipos de interés. El aumento del precio del dinero sigue siendo el gran motor de beneficios del sector bancario y tras la subida de 25 puntos básicos de junio, ya se espera una nueva subida en septiembre, cosa que ya se está notando en el precio al que conceden los bancos sus créditos.

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La situación actual contrasta con la dura travesía del desierto que vivió la banca entre 2016 y 2022, con los tipos de interés en la insólita situación de estar en negativo.

Una época dulce con matices

Todos los grandes bancos españoles están viviendo una época dulce, aunque existe diferencia entre ellos. En positivo destaca Bankinter, el menor de todos ellos, que ha ganado 605 millones y encadena subidas de beneficios del 14% interanual.

El que menos mejora beneficios de los cinco es el Banc Sabadell, que tras el pico de junio de 2024, en plena batalla con el BBVA por la opa, ha visto cómo sus beneficios quedaban planos. A esta situación no ayudará la venta del TSB, su filial británica, que se llevó a cabo el verano pasado y que limita en parte la generación de ingresos de la entidad de origen vallesano. En cualquier caso, el Sabadell explicó en la presentación de resultados que su captación comercial vuelve a funcionar a muy buen ritmo y que mejorará sus ingresos interanuales a finales de este 2026.

Los tres grandes del sistema bancario español (Santander, BBVA y CaixaBank) han rubricado un nuevo semestre récord, que apunta a nuevas plusmarcas a finales de año.

La variación interanual de los resultados de la gran banca muestra el desempeño financiero de las principales entidades bancarias en comparación con el año anterior. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

El apunte de Gortázar

A esta situación se refirió Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, el pasado miércoles, y lo hizo para recordar que los récords se producen sólo en términos absolutos: "Ni nosotros ni la banca tenemos un beneficio récord, porque hay que medirlo sobre la base de capital y la rentabilidad ha crecido mucho pero no está cerca de los niveles de 2007 o de 2008", explicó. "Los beneficios son más altos sólo a nivel nominal", insistió.

Interrogado sobre si veía posible superar la rentabilidad previa a la caída de Lehman Brothers, fue claro: "No lo preveo, con las nuevas regulaciones de capital las rentabilidades no van a llegar a ese límite".

Xavier Brun, director del máster en Finanzas y banca de la UPF-BSM, ha explicado a EL PERIÓDICO el porqué del momento dulce que vive la banca. "La situación es ideal, porque a la bonanza hay que añadir que la mora está contenida", explica. En su opinión, el precio de las acciones de los bancos españoles "no está demasiado alto" porque su buen momento se mantendrá mientras lo hagan los tipos de interés.

A este respecto, el también director de renta variable de la gestora Trea AM apunta que su previsión es que los tipos se mantengan por lo menos durante medio año, y tal vez durante un año entero. Si bien Brun concede que lo peor del conflicto en Oriente Medio queda atrás, alerta de que si hay recaídas se afrontarán con los inventarios de petróleo a cero, cosa que amplificaría mucha su impacto, cosa que enfría posibles bajadas de tipos.

El debate de la banca europea

Estos resultados récord se producen en un contexto en que la Comisión Europea explora fórmulas para lograr bancos europeos más grandes, tras décadas de estancamiento en este sentido. Así, los países y el Parlamento Europeo deberán votar en los próximos meses los cambios propuestos para que las entidades ganen en competitividad. Las áreas de cambio son la igualdad de condiciones a escala mundial, una simplificación regulatoria y afrontar el elefante en la habitación de las fusiones transfronterizas, que todos los supervisores aplauden pero que nadie lleva a cabo por sus grandes costes y dudosas sinergias.

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En el trasfondo de esta idea está la certeza de que la mayor escala hace más competitivos a los bancos. Mientras esta situación no se alcanza, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter gozan de una holgada situación con su tamaño actual