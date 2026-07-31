Fycma cierra el primer semestre con 163.000 asistentes, un 21% más que el año anterior

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga ha cerrado el primer semestre del año con más de 163.000 asistentes, un 21% más que en mismo periodo de el año anterior.

Esta evolución se justifica por un calendario marcado por el peso de los encuentros profesionales, la especialización en sectores estratégicos y la capacidad de atracción de las convocatorias internacionales. Esta actividad ha generado un impacto económico estimado superior a los 165 millones de euros, frente a los más de 134 millones registrados en 2025.

Programación entre enero y julio

La programación desarrollada entre enero y julio ha combinado ferias, congresos, convenciones, jornadas, conciertos y espectáculos, competiciones deportivas y encuentros vinculados a las industrias creativas y digitales.

Las grandes citas del calendario comenzaron con 'Retro Auto & Moto Málaga', Salón del Vehículo Clásico, y continuaron en febrero con 'H&T', Salón de Innovación en Hostelería; el XLI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética; el VII Congreso de la Sociedad Española de Restauración Capilar; 'GINI', 'High-Level Meeting & 3rd Global Innopolis Forum'; 'Transfiere', Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, y 'Feriabus'.

En marzo se celebraron 'E-Mobility', la Feria del Empleo del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga y el V Congreso de Ciberseguridad de Andalucía.

En abril tuvo lugar 'HYROX Málaga', mientras que mayo reunió el XXVII 'Efort Annual Congress Málaga', la XLVIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, 'Iagto European Convention' y el XXXV Congreso Nacional de Técnicos en Cuidados de Enfermería.

Junio concentró algunas de las principales citas tecnológicas del periodo, como 'EuCNC & 6G Summit', 'DES-Digital Enterprise Show', 'eCongress Málaga' y 'CM Málaga', 'Culture & Museums International Tech Forum'.

Finalmente, julio reforzó la conexión con las industrias culturales y digitales mediante 'Andalucía Play Fest', iniciativa pionera que englobó convocatorias de referencia como los Premios Iris Games, 'Guadalindie', Feria de Videojuegos Indie del Sur, y 'Retropixel', Muestra de Retroinformática y Videojuegos.

Impacto económico

La actividad desarrollada entre enero y julio ha generado un impacto económico estimado superior a los 165 millones de euros, más de un 20% por encima de la cifra alcanzada en el mismo periodo de 2025.

El cálculo se ha realizado según criterios asumidos por el sector a través de Asociación de Ferias Españolas (AFE) y con indicadores referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga 2025.

Este cálculo incluye las rentas directas asociadas a la celebración de los eventos y al gasto de sus asistentes; las indirectas, derivadas de la contratación de proveedores y servicios locales, y las inducidas, vinculadas al efecto de la actividad sobre el consumo en el territorio.

Programación durante el resto del año

La actividad continuará hasta finales de año con una agenda de marcado perfil profesional e internacional. Septiembre reunirá citas como 'Greencities', 'Urban Intelligence and Smart Mobility'; 'ECOC' y 'Global Photonics Economic Forum'.

En octubre regresará la San Diego Comic-Con Málaga, una de las convocatorias de mayor proyección y capacidad de atracción del calendario. Ese mismo mes, Fycma acogerá también el Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, el Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga y el Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria.

La programación de noviembre mantendrá la especialización sectorial con 'Expo Agritech', 'Feria del Campo 4.0'; 'Simed', Salón Inmobiliario del Mediterráneo, 'Andalucía Trade Global 2026' y 'Talent Land España'.

'Andalucía Management' cerrará en diciembre una agenda profesional que seguirá conectando a empresas, profesionales, instituciones y talento en torno a la tecnología avanzada, la salud, la transformación digital y el desarrollo empresarial. En paralelo, Fycma acogerá una amplia programación de conciertos y espectáculos dirigida a todos los públicos.