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Indra adquiere terrenos en A Coruña para construir su segunda fábrica de vehículos blindados

La compañía compra 50.000 metros cuadrados en los que invertirá 18 millones de euros. La fábrica en Galicia generará de 70 a 120 empleos directos de alta cualificación

Instalaciones de Indra Group en Gijón

Instalaciones de Indra Group en Gijón / Ángel González

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Pablo Castaño

Oviedo

Indra pondrá en marcha su segunda fábrica de vehículos militares en As Pontes, en A Coruña, como adelantó La Nueva España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. No obstante, fuentes de la compañía destacaron que seguirá negociando con Duro Felguera para crear una tercera planta en el taller de Barros, en Langreo.

Indra ha adquirido en As Pontes unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados, con una superficie construida de casi 15.000 metros, para implantar esta nueva instalación, a la que destinará una inversión de alrededor de 18 millones de euros.

La fábrica generará en Galicia entre 70 y 120 empleos directos de alta cualificación, además de numerosos puestos de trabajo indirectos en la cadena de suministro, proveedores y servicios asociados.

La instalación se sumará al centro de producción de Indra en Gijón, elevando la superficie industrial construida con la que cuenta la división especializada en vehículos terrestres, Indra Land Vehicles, hasta los 40.000 metros cuadrados, cifra que podría alcanzar los 55.000 con la incorporación de una tercera planta en el corredor norte aún en proceso de selección.

Está previsto que el centro de As Pontes asuma la integración de los vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas que Indra desarrollará para las Fuerzas Armadas españolas. Este centro contará con capacidad para integrar, probar, validar y poner en servicio estos sistemas, así como con nuevas capacidades industriales para abordar programas de alta complejidad y una pista de pruebas propia que contribuirá a acelerar su ejecución y entrega.

Josep María Recasens, consejero delegado de Indra Group, afirmó: “Lo que estamos construyendo en el corredor norte es mucho más que una ampliación de nuestra capacidad productiva. Estamos desarrollando una nueva generación de fábricas diseñadas desde cero para integrar digitalización avanzada, automatización e inteligencia artificial, con el objetivo de situarlas entre las más eficientes y competitivas de Europa”.

Los planes de la compañía pasan por disponer de una base industrial capaz de garantizar entregas mucho más rápidas, más fiables y competitivas que las existentes actualmente en el mercado.

En el último año, Indra Group ha impulsado la creación de un gran número de centros industriales, demostrando su compromiso con el fortalecimiento de la industria de defensa española y europea, destacó la compañía.

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Solo en el ámbito de la fabricación de vehículos en el corredor norte, Indra dispondrá de capacidad de integración y producción de alrededor de 500 unidades al año, lo que convierte a esta región en uno de los mayores polos industriales especializados en plataformas terrestres de Europa. La iniciativa se enmarca, a su vez, dentro de un plan más amplio de Indra para reforzar su huella industrial en todo el territorio, siguiendo los tres corredores o ejes definidos por el Ministerio de Defensa en su Estrategia Industrial de Defensa.

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Fuente: La Nueva España

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