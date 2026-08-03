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El euríbor cerró en julio en el 2,855%, su nivel más alto en casi dos años y eleva el coste de las hipotecas variables en hasta 1.500 euros al año

En comparación con junio, cuando se situó en el 2,798%, el indicador avanzó 0,057 puntos y quedó a las puertas de volver a superar la barrera del 3%

Las hipotecas sobre viviendas crecen un 16,3 % en febrero y suman ya 20 meses de subidas

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Guillermo Calvo

Guillermo Calvo

El euríbor a doce meses cerró el mes de julio en el 2,855%, su nivel más elevado desde septiembre de 2024, según ha confirmado este lunes el Banco de España. El principal índice de referencia para las hipotecas variables en España pone así fin a la senda descendente que había mantenido en los últimos meses y registra un incremento de 0,776 puntos respecto a julio del año pasado.

En comparación con junio, cuando se situó en el 2,798%, el indicador avanzó 0,057 puntos y quedó a las puertas de volver a superar la barrera del 3%. Hace un año, el euríbor se encontraba en el 2,079%, por lo que esta subida tendrá un impacto directo en las revisiones anuales de cientos de miles de hipotecas variables, que verán encarecerse sus cuotas.

Según los expertos consultados por EFE, la incertidumbre generada por el recrudecimiento de las «hostilidades» en torno al estrecho de Ormuz a mediados de julio, que impulsó al alza el precio del petróleo, elevó la inflación y las expectativas de subidas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) han aupado el indicador cerca del 3 %.

El gestor de renta variable de Abante, Ignacio Cantos, explicó en una entrevista con EFE que el mes de julio fue «complicado», porque el mercado ha pasado de descontar una o ninguna subida adicional de tipos por parte del BCE a prever entre dos y tres subidas más hasta final de año.

Noticias relacionadas

El pasado 23 de julio, el BCE mantuvo sin cambios los tipos de interés en la zona del euro en el 2,25 %, pero tras la reunión la presidenta del organismo, Christine Lagarde, admitió que algunos miembros del consejo deliberaron sobre la posibilidad de subirlos en septiembre.

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Fuente: El Periódico

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