Málaga, el paraíso español de las viviendas de lujo: el 21% supera el millón de euros

El mercado inmobiliario de lujo tiene uno de sus principales epicentros en Málaga. La provincia concentra el 20% de todas las viviendas de más de un millón de euros que están actualmente a la venta en España, el mismo porcentaje que Madrid y por delante de otros territorios tradicionalmente vinculados al segmento más exclusivo, según los datos publicados por idealista.

La provincia malagueña cuenta con 9.472 viviendas anunciadas en Idealista por encima del millón de euros, casi 200 más que la capital, Madrid, que suma 9.276. De las 46.454 viviendas de más de un millón de euros que aparecen anunciadas en el portal en toda España, una de cada cinco está en la provincia malagueña.

La posición de Málaga es todavía más destacada cuando se pone el foco en el denominado ultralujo inmobiliario, formado por las propiedades cuyo precio supera los tres millones de euros. En este segmento, la provincia malagueña lidera el mercado nacional con mucha diferencia: reúne 3.671 viviendas, el 35% de toda la oferta disponible en España.

Viviendas de lujo de más de un millón a la venta en Idealista

Málaga y Madrid concentran más del 40% de las viviendas de lujo

En España hay actualmente 46.454 viviendas anunciadas por más de un millón de euros. Aunque este tipo de propiedades está presente en 48 de las 50 provincias españolas, su distribución está muy concentrada en determinados puntos del país.

Málaga y Madrid encabezan el ranking, con un 20% de la oferta nacional cada una. Tras ellas aparece Baleares, que reúne el 17%, mientras que Barcelona y Alicante concentran un 12% respectivamente. Girona completa el grupo principal con otro 5%.

De esta forma, solo Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona acumulan el 86% de todas las viviendas de más de un millón de euros disponibles en España.

A mayor distancia se encuentran Santa Cruz de Tenerife, con el 3%, así como Cádiz y Valencia, ambas con el 2%. Las Palmas concentra otro 1%, mientras que Guipúzcoa y Vizcaya representan el 0,7% cada una.

Vivienda de lujo en Marbella. / La Opinión

Málaga lidera el mercado de viviendas de más de tres millones

El peso de Málaga resulta aún mayor en el escalón más exclusivo del mercado inmobiliario. A finales de junio, idealista contabilizaba en España 10.511 propiedades anunciadas por más de tres millones de euros.

De ellas, 3.671 se encuentran en la provincia de Málaga, lo que supone el 35% del total nacional y la coloca como líder indiscutible del denominado mercado de ultralujo.

Baleares ocupa la segunda posición con 2.942 viviendas y un 28% del mercado, seguida de Madrid, con 1.830 propiedades y el 17%. Muy por detrás aparecen Barcelona, con 608 viviendas de más de tres millones y un 6%; Alicante, con 506 y un 5%; Girona, con 263 y un 3%; y Santa Cruz de Tenerife, con 247 propiedades y un 2%.

El lujo inmobiliario se concentra en muy pocas provincias

El 86% de las viviendas de más de un millón están en seis provincias: Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona. El contraste con otros territorios españoles es notable. Según idealista, 13 provincias no cuentan actualmente con ninguna vivienda anunciada por encima de los tres millones de euros.

Aunque casi toda España dispone de alguna propiedad por encima del millón de euros, en buena parte del territorio su presencia resulta testimonial. En Zamora y Teruel solo se anuncia una vivienda por encima de ese precio, mientras que Cuenca cuenta con dos, Jaén con tres y Lugo con cinco. Salamanca, Valladolid y Albacete disponen de seis viviendas cada una. Soria y Palencia son las únicas provincias españolas sin ninguna propiedad a la venta que supere el millón de euros.