Crisis diplomática
Meliá critica los controles a Italia y advierte de que Cataluña será uno de los destinos más perjudicados
El directivo recuerda que Italia es el cuarto mercado emisor de turistas para España con más de 5,4 millones de visitantes al año
El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha criticado los controles fronterizos impuestos a los viajeros entre España e Italia y ha advertido del impacto que esta medida puede tener sobre los principales destinos turísticos españoles en plena temporada alta. En concreto, Escarrer ha citado a Catalunya, Andalucía e Illas Baleares como las más afectadas.
"Nos parece descorazonador que por fricciones políticas o ideológicas menores con un país hermano, amigo y socio en la UE (Unión Europea) como es Italia, se comience a poner trabas a los viajeros procedentes de este bello país", ha afirmado Escarrer en una publicación en redes sociales. El directivo ha recordado que Italia es el cuarto mercado emisor más importante para España. Desde el país transalpino llegaron el año pasado 5,6 millones de turistas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este año, además, se da la circunstancia de que durante los primeros seis meses de este año, los viajeros procedentes de Italia se situaron entre los visitantes con mayor crecimiento, con un avance del 8,7%, hasta sumar un total de 2,8 millones. "Nuestra industria contribuye directamente con casi el 14% del PIB, y una decisión como está en plena temporada alta nos deja sin palabras", ha concluido el que hasta hace pocos meses fuera también vicepresidente de Exceltur, el principal lobi turístico del país.
Desde el sábado pasado y hasta el 7 de septiembre, España realiza controles aleatorios en puertos y aeropuertos para comprobar la identidad y la nacionalidad de los viajeros procedentes de Italia, después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni empezase a aplicar el 1 de agosto medidas semejantes a quienes llegan desde España como respuesta a la crisis migratoria en Ceuta que comenzó una semana antes.
Roma y Milán, principales destinos catalanes
En 2025, los cuatro aeropuertos de Cataluña (Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus y Sabadell) realizaron más de 43.000 operaciones con destino u origen Italia, según datos de Aena. De hecho, Roma y Milán figuran entre los diez destinos más habituales desde los aeropuertos catalanes, con un total de 10.000 operaciones en cada caso en 2025. En los primeros seis meses de este año, el principal aeropuerto de Roma acumula más de 4.800 operaciones con Cataluña, mientras que los dos aeródromos milaneses (Malpensa y Bérgamo) suman unas 5.200 conexiones con la región española.
En el conjunto de la red de Aena, los vuelos con las principales ciudades italianas suponen el 5,3% del total de operaciones realizadas por el operador aeroportuario en 2025, con Roma Fiumicino en la posición 16 entre los principales aeropuertos. En los seis primeros meses del año se operaron más de 17.000 vuelos entre aeropuertos españoles y Roma. Las conexiones con Milán Malpensa y Milán Bérgamo sumaron un total de 20.000.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
- Sierra de las Nieves: donde el verano aún sabe a pueblo
- Fallece una persona atropellada en la A-7 a su paso por Málaga
- Muere un hombre de 58 años en una piscina de un cortijo de Cómpeta
- Los vecinos del Centro de Málaga reclaman soluciones al Ayuntamiento ante los constantes apagones: 'Cada vez son más frecuentes y duraderos
- Un informe alerta de que la falta de capacidad eléctrica pone en jaque la construcción de viviendas
- Mercado de fichajes: El Málaga CF necesita músculo
- Jorge León, el actor malagueño de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: “Estos tres meses han sido más una aventura que una grabación”