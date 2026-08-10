Unicaja lanza una campaña de financiación para apoyar a los viticultores durante la vendimia

Unicaja ha puesto en marcha una campaña de apoyo a la vendimia destinada a viticultores, cooperativas y empresas del sector vitivinícola con el objetivo de facilitarles liquidez y permitirles anticipar los ingresos de la cosecha en uno de los momentos más importantes del año para su actividad.

La iniciativa cobra especial relevancia en comunidades con un importante peso del cultivo de la vid, como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde la producción vitivinícola mantiene una notable incidencia en la economía local, el empleo y la industria agroalimentaria.

Financiación para agricultores, cooperativas y bodegas

La campaña incluye una oferta específica de financiación para agricultores, cooperativas e industrias vitivinícolas, canalizada a través de la red comercial de Unicaja y de gestores especializados en el sector agroalimentario.

El director de Pymes y Agro de Unicaja, Francisco Vilches, ha destacado que el objetivo es acompañar a los profesionales del campo durante una etapa decisiva y ofrecerles soluciones financieras adaptadas a las necesidades propias de la vendimia.

"Con esta campaña queremos seguir acompañando a los viticultores en una etapa decisiva para su actividad, ofreciéndoles soluciones financieras adaptadas a las necesidades de la vendimia y una respuesta ágil gracias a nuestro modelo de banca de proximidad", ha señalado.

Anticipos de la PAC y seguros agrarios

Además de la financiación ligada directamente a la campaña de la uva, Unicaja dispone de productos para cubrir necesidades de circulante e inversión, así como anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), seguros agrarios y atención especializada para profesionales y empresas del campo.

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La apuesta por este segmento se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que incluye el negocio agroalimentario entre las áreas en las que la entidad pretende reforzar su crecimiento y especialización.