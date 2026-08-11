Málaga reunirá a representantes de 75 países en el gran encuentro andaluz de comercio internacional

Málaga volverá a convertirse en noviembre en punto de encuentro para las empresas andaluzas que buscan abrirse camino en los mercados internacionales. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá los próximos 17 y 18 de noviembre Andalucía Trade Global 2026. Impulsa tu empresa en el mundo, el principal encuentro anual de Andalucía dedicado al comercio exterior.

La cita contará con representantes de los 75 países en los que opera la Red Andalucía Trade Internacional, repartidos por los cinco continentes. Durante las dos jornadas trasladarán a las empresas participantes información sobre oportunidades de negocio y las características de cada mercado a través de cientos de reuniones empresariales B2B previamente concertadas.

Andalucía Trade Global alterna cada año sus sedes entre Sevilla y Málaga. La capital de la Costa del Sol ya acogió la edición de 2024, aunque las circunstancias derivadas de la dana obligaron entonces a desarrollar el encuentro en formato online. Aquella convocatoria cerró con 1.179 reuniones B2B.

Cientos de reuniones para buscar oportunidades en el exterior

La edición de este año estará organizada por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, a través de Andalucía Trade, y contará con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio e ICEX España Exportación e Inversiones.

Fycma dispondrá de un espacio expositivo de Andalucía Trade y de una zona destinada a los colaboradores del evento y a empresas especializadas en servicios relacionados con la internacionalización, entre ellas compañías de logística, entidades financieras y consultoras.

En una zona anexa se instalarán los representantes de la Red Andalucía Trade Internacional. Allí mantendrán encuentros con profesionales de empresas andaluzas interesados en conocer las posibilidades de expansión en cada uno de los 75 mercados representados, así como las principales tendencias y claves del actual escenario del comercio mundial.

Las inscripciones se abrirán en septiembre

El plazo de inscripción comenzará en septiembre. A partir de entonces, las empresas podrán reservar citas con los representantes de los países que sean de su interés para participar en las reuniones B2B.

También podrán inscribirse en la conferencia inaugural, solicitar encuentros con socios estratégicos especializados en servicios de internacionalización y conocer los diferentes instrumentos públicos disponibles para reforzar su presencia en mercados extranjeros.

Andalucía Trade Global acumula más de veinte años de trayectoria y ha ido adaptando su formato a las necesidades de las empresas en cada edición. La organización del encuentro estará cofinanciada con fondos de la Unión Europea a través del Feder Andalucía 2021-2027, con una contribución comunitaria del 85%.

Incentivos para impulsar la internacionalización

El programa se ampliará este año con una sesión posterior de trabajo interno dirigida a la Red Andalucía Trade Internacional. En ella se abordarán las novedades de los programas y servicios de la agencia pública, con especial atención a los incentivos para la internacionalización y la promoción de productos andaluces en el extranjero.

Entre las herramientas disponibles figura la Orden de Incentivos al Comercio Exterior y la Internacionalización, que cuenta con un presupuesto de 11,5 millones de euros y está gestionada por Andalucía Trade.

Las ayudas están dirigidas a reforzar la presencia de las empresas andaluzas en mercados internacionales, especialmente la actividad exportadora de las pymes y su acceso a nuevas oportunidades de negocio.

La convocatoria permanece abierta hasta diciembre y tiene como objetivo alcanzar a más de 2.000 empresas. Entre las actuaciones financiables se encuentran la participación en ferias internacionales, misiones comerciales, agendas de negocio en otros países, campañas de promoción y proyectos de implantación comercial en mercados exteriores.

Más servicios para las empresas andaluzas

Las compañías que participen en el encuentro de Málaga también podrán conocer otras líneas de apoyo de Andalucía Trade vinculadas no solo a las exportaciones, sino también a ámbitos como la financiación, la I+D+i y el desarrollo industrial.

Estas herramientas forman parte de la estrategia autonómica para mejorar la competitividad empresarial, diversificar los destinos de las exportaciones andaluzas y reforzar la presencia internacional de las empresas, en el marco de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027.