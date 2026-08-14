La historia de la Plaza de Toros de La Malagueta no puede entenderse únicamente a través de las grandes figuras que han desfilado por su ruedo durante siglo y medio. Sus 150 años de vida también han estado marcados por varias generaciones de toreros malagueños que encontraron en el coso de Paseo de Réding el escenario donde soñar, triunfar o despedirse de la profesión. La Feria de Málaga de 2026 vuelve a reservar un papel destacado a los profesionales de la tierra, reflejando la continuidad de una tradición que forma parte de la identidad del propio ciclo taurino.

Málaga se mira al espejo con nombres locales destacados

El primer protagonismo malagueño llegará el 14 de agosto con el debut en La Malagueta del joven rejoneador Francisco Martín, una de las grandes esperanzas del toreo a caballo andaluz. Compartirá cartel con el novillero Francisco Morales, que regresa a la plaza donde hace unos años se proclamó triunfador del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas. Vuelve al escenario donde comenzó a llamar la atención de la afición, con la oportunidad de relanzar definitivamente su trayectoria.

Málaga se mira al espejo con nombres locales destacados

Un día después llegará uno de los momentos de mayor carga emocional de toda la feria. Mari Paz Vega pondrá fin a una carrera excepcional en la corrida Sabor a Málaga, cerrando la trayectoria profesional más longeva protagonizada por una mujer en la historia del toreo. Tras más de tres décadas en activo, la matadora malagueña se despedirá precisamente en la plaza que la vio crecer como torera y en una temporada especialmente simbólica para la, y con un José Antonio Lavado que regresa a La Malagueta dos años después de tomar la alternativa en este mismo ruedo, buscando abrise su sitio dentro del escalafón.

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La representación malagueña continuará el domingo 16 con Ferrer Martín, que vuelve a anunciarse en la feria tras sus destacadas actuaciones de los últimos años, entre ellas la recordada Puerta Grande conseguida en 2022. Convertido en uno de los principales referentes del rejoneo andaluz, el veleño volverá a medirse en el coso malagueño junto a dos de las máximas figuras del toreo a caballo.

El gran nombre propio del toreo malagueño actual será, una vez más, Fortes. Su presencia en dos de los carteles más rematados del abono confirma el excelente momento que atraviesa su carrera. El 20 de agosto compartirá paseíllo con Morante de la Puebla y Diego Urdiales, mientras que un día después afrontará uno de los compromisos más exigentes de la feria lidiando los toros de Victorino Martín junto a Manuel Escribano y Emilio de Justo. Dos comparecencias que reflejan el reconocimiento alcanzado por el diestro malagueño dentro del panorama taurino nacional.

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La Feria del 150 aniversario vuelve así a demostrar que La Malagueta no solo es escenario para las grandes figuras del toreo, sino también el escaparate donde cada generación de profesionales malagueños escribe su propia historia. Unos llegan para iniciar el camino, otros buscan consolidarse y algunos, como Mari Paz Vega, dicen adiós dejando tras de sí un legado imborrable. Entre todos mantienen vivo un vínculo que ha acompañado a la plaza desde su inauguración en 1876 y que continúa siendo una de las señas de identidad de la Feria de Málaga. n