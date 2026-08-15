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Amancio Ortega, fundador de Inditex, gana por primera vez más de 10.000 millones: 1,1 millones por hora

El hólding del empresario sube sus activos a 117.083 millones, unos 40.000 más que antes de la pandemia

El empresario Amancio Ortega.

El empresario Amancio Ortega. / Julio Santos Álvarez

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Manolo Rodríguez

A Coruña

Hay cifras que necesitan una escala más pequeña para entender su verdadera dimensión. Los negocios de Amancio Ortega, al margen de Inditex, ganaron durante 2025 más de 27 millones de euros cada día. Algo más de 1,1 millones por hora, incluidos sábados, domingos y festivos. El hólding empresarial del fundador de Inditex superó así por primera vez la barrera de los 10.000 millones de beneficio anual.

Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, las tres sociedades que encabezan el imperio del empresario, obtuvieron un resultado conjunto de 10.055 millones el pasado año. Son un 7,9% más que los 9.322 registrados en 2024.

El crecimiento no se limita al beneficio. Las tres sociedades cerraron diciembre con 117.083 millones en activos, frente a los 110.615 de un año antes. En apenas doce meses incorporaron cerca de 6.500 millones a su balance.

La comparación a largo plazo muestra mejor el tamaño que ha adquirido el grupo. En 2019, antes de la pandemia, los activos del hólding de Ortega alcanzaban los 75.317 millones. Seis años después suman 117.083. En ese periodo, el patrimonio empresarial ha crecido en cerca de 40.000 millones.

Inditex, el motor

El principal motor continúa en Arteixo. Ortega controla el 59,29% de Inditex a través de sus sociedades patrimoniales: Pontegadea Inversiones posee el 50,01% y Partler 2006, el 9,28% restante. Solo durante 2025 recibió 3.104 millones en dividendos del gigante textil, una fuente de recursos que alimenta sus nuevas inversiones.

Pero el imperio hace tiempo que dejó de depender solo de Zara y del resto de enseñas de Inditex. Ortega ha destinado durante años los dividendos del grupo textil a construir una de las mayores carteras inmobiliarias privadas del mundo, con activos valorados en torno a 22.000 millones, sin contar algunas de las operaciones más recientes.

El ladrillo volvió a ganar peso durante 2025. Partler elevó sus inversiones inmobiliarias desde 3.301 hasta 3.608 millones y obtuvo un beneficio consolidado de 591, un 34% más. Pontegadea GB 2020, que concentra buena parte de las propiedades del grupo en Reino Unido, cerró el año con 3.032 millones en activos.

A los inmuebles se añaden las participaciones empresariales. Ortega posee un 30% de Telxius, un 5% de Redeia y otro 5% de Enagás, además de inversiones en energías renovables y otras compañías.

Y la fotografía de 117.083 millones en activos ya se ha quedado corta. Las cuentas de 2025 todavía no incluyen adquisiciones posteriores como la reciente entrada de Pontegadea en el operador logístico australiano Qube Holdings, donde tendrá un 15% valorado en más de 1.000 millones, ni algunas adquisiciones inmobiliarias recientes. Entre ellas figura Capital 8, un gran complejo de oficinas de París comprado en julio por más de 800.

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El resultado es una maquinaria patrimonial que cada año transforma los dividendos de Inditex en nuevos edificios, infraestructuras y participaciones empresariales. Una rueda que en 2025 cruzó una frontera inédita: más de 10.000 millones de beneficio en doce meses, 1,1 cada hora.

Fuente: La Opinión A Coruña

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