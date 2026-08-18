La deuda pública marca máximos históricos con 1,7 billones de euros y eleva su peso respecto al PIB al 101,5%

La deuda de las Administraciones Públicas (AA.PP) españolas se situó en junio de 2026 en los 1,763 billones de euros, lo que supone un aumento del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior. De esta forma, el saldo de las Administraciones vuelve a marcar máximos históricos, tras dos meses reduciendo su valor absoluto.

En otra magnitud, la deuda pública alcanzó el 101,5% del PIB español, lo que supone un nuevo repunte respecto al porcentaje registrado el pasado mes de mayo, del 100,2%. Sin embargo, el porcentaje sí ha experimentado un descenso respecto al mismo mes del año anterior, de 1,9 puntos, cuando ascendía al 103,4% del PIB. Así se desprende de los datos publicados este martes por el Banco de España.

El desglose de la deuda

La institución dirigida por José Luis Escrivá detalla en el desglose que la deuda del Estado creció un 4,4% interanual, situándose en 1,602 billones de euros. Por sí misma, la Administración Central aglutina un 92,2% respecto al PIB. Por otro lado, las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 33.000 millones (1,9% del PIB), que representa una disminución del 6% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.000, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,8% del PIB.

En otro orden, la deuda de las Comunidades Autónomas aumentó un 3,6%, ascendiendo a 355.000 millones de euros, equivalente a un 20,4% del PIB. Por otro lado, la deuda de las Corporaciones Locales (diputaciones, cabildos, consejos insulares, ciudades autónomas, ayuntamientos, entidades locales menores y sus agrupaciones y entidades dependientes no productoras de mercado) se situó en 21.000 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 8,1% inferior al importe registrado un año antes. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- fue de 385.000 millones de euros, un aumento del 3,7% respecto al año anterior, y representa un 22,1% del PIB.

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La deuda en lo que va de año

El Banco de España detalla también que el saldo total de deuda pública se ha incrementado en 64.400 millones de euros en lo que va de año. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 52.600 millones, la de las Comunidades Autónomas lo hizo en 13.400 millones, y la de las Corporaciones Locales en 700 millones. Por su parte, la deuda de Otras Unidades de la Administración Central se redujo en 1.200 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. Por último, por el efecto de la consolidación, la deuda se redujo en 1.100 millones de euros.