Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Experta en seísmos advierte de nuevos terremotosPaseo marítimo de PedregalejoSeis playas de Málaga cerradas por vertidosDetenido en Málaga un conductor de VTCMediciones acústicas en el AuditorioDetenido por apuñalar a un joven en la Feria de MálagaFallece el propietario de la Casa del GuardiaPulsera contra la sumisión química
instagramlinkedin

UN 4,2% MÁS

La deuda pública marca máximos históricos con 1,7 billones de euros y eleva su peso respecto al PIB al 101,5%

Tras dos meses de moderación en términos absolutos, la cifra vuelve a crecer tanto en esta magnitud como en porcentaje respecto al PIB

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Escrivá comparece ante la Comisión para presentar

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Escrivá comparece ante la Comisión para presentar / Eduardo Parra - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Mejías

Jaime Mejías

La deuda de las Administraciones Públicas (AA.PP) españolas se situó en junio de 2026 en los 1,763 billones de euros, lo que supone un aumento del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior. De esta forma, el saldo de las Administraciones vuelve a marcar máximos históricos, tras dos meses reduciendo su valor absoluto.

En otra magnitud, la deuda pública alcanzó el 101,5% del PIB español, lo que supone un nuevo repunte respecto al porcentaje registrado el pasado mes de mayo, del 100,2%. Sin embargo, el porcentaje sí ha experimentado un descenso respecto al mismo mes del año anterior, de 1,9 puntos, cuando ascendía al 103,4% del PIB. Así se desprende de los datos publicados este martes por el Banco de España.

El desglose de la deuda

La institución dirigida por José Luis Escrivá detalla en el desglose que la deuda del Estado creció un 4,4% interanual, situándose en 1,602 billones de euros. Por sí misma, la Administración Central aglutina un 92,2% respecto al PIB. Por otro lado, las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 33.000 millones (1,9% del PIB), que representa una disminución del 6% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 136.000, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,8% del PIB.

En otro orden, la deuda de las Comunidades Autónomas aumentó un 3,6%, ascendiendo a 355.000 millones de euros, equivalente a un 20,4% del PIB. Por otro lado, la deuda de las Corporaciones Locales (diputaciones, cabildos, consejos insulares, ciudades autónomas, ayuntamientos, entidades locales menores y sus agrupaciones y entidades dependientes no productoras de mercado) se situó en 21.000 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 8,1% inferior al importe registrado un año antes. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- fue de 385.000 millones de euros, un aumento del 3,7% respecto al año anterior, y representa un 22,1% del PIB.

Noticias relacionadas

La deuda en lo que va de año

El Banco de España detalla también que el saldo total de deuda pública se ha incrementado en 64.400 millones de euros en lo que va de año. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 52.600 millones, la de las Comunidades Autónomas lo hizo en 13.400 millones, y la de las Corporaciones Locales en 700 millones. Por su parte, la deuda de Otras Unidades de la Administración Central se redujo en 1.200 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. Por último, por el efecto de la consolidación, la deuda se redujo en 1.100 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
  2. Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria
  3. Júzcar y Parauta, dos pueblos de Málaga sin oposición en sus Ayuntamientos: 'Los vecinos son los portavoces de sus carencias
  4. El jardín de Málaga que ha sido nombrado uno de los mejores del mundo: 25 años recabando semillas para crear un increíble parque de 28.000 plantas
  5. Apuñalado un joven en la zona de atracciones de la Feria de Málaga
  6. Benalmádena mantiene la bandera roja y la prohibición del baño en cinco playas por una posible contaminación
  7. Horario y dónde ver por televisión el Atlético de Madrid - Málaga CF, jornada 1 de Primera División
  8. Apuñalado en la Feria de Málaga: La investigación apunta a que un feriante agredió con un machete a la víctima por intentar ligar con su pareja

El esfuerzo de renta a los hogares para alquilar o comprar vivienda en Málaga es el más alto de la España peninsular

El esfuerzo de renta a los hogares para alquilar o comprar vivienda en Málaga es el más alto de la España peninsular

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

Adiós a las lluvias en Málaga: la Aemet activa un nuevo aviso amarillo por temperaturas por encima de los 38 grados

Adiós a las lluvias en Málaga: la Aemet activa un nuevo aviso amarillo por temperaturas por encima de los 38 grados

Comienza la evacuación de ballenas beluga desde el “acuario del horror” en Canadá, donde iban a ser sacrificadas

Comienza la evacuación de ballenas beluga desde el “acuario del horror” en Canadá, donde iban a ser sacrificadas

Un Techo por Derecho protestará esta noche en la portada de la Feria por la ola de desahucios en Málaga: "En septiembre será peor"

Un Techo por Derecho protestará esta noche en la portada de la Feria por la ola de desahucios en Málaga: "En septiembre será peor"

Los gemidos de la tierra quemada

Los gemidos de la tierra quemada

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios forestales, pero más devastadores

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios forestales, pero más devastadores

Un dispositivo del tamaño de la palma de la mano puede hackear un Boeing 737 en solo un minuto

Un dispositivo del tamaño de la palma de la mano puede hackear un Boeing 737 en solo un minuto
Tracking Pixel Contents