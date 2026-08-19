Operación empresarial
La aceitera Deoleo, fabricante de Carbonell y Koipe, aumenta su valor un 18% en bolsa tras la oferta de compra de Dcoop
La cooperativa agroalimentaria andaluza habría ofrecido 470 millones para adquirir la empresa, después de que la italiana Coricelli haya mostrado también interés
El grupo aceitero Deoleo, fabricante de una veintena de marcas entre las que destacan Carbonell, Hojiblanca y Koipe, ha aumentado este miércoles su cotización en bolsa en más del 18% después de que su competidora Dcoop haya presentado una oferta de compra. Se trata del mayor incremento de valor esta jornada, en la que las acciones de Deoleo lideraban, a las 12.00 horas, las subidas del mercado continuo español y avanzaban el 18,11%, hasta los 0,437 euros por título.
La reacción al alza se produce después de que se haya hecho público que Dcoop, una cooperativa agroalimentaria andaluza que reúne a miles de asociados del sector primario y que es uno de los mayores productores mundiales de aceite de oliva, ha ofrecido 470 millones por Deoleo.
Aunque la firma puntualiza que la transacción no está cerrada y puede tardar semanas en concretarse, sí admite que se ha presentado la oferta para una eventual adquisición, ya que, en su opinión, "sería malo para España perder el liderazgo en un sector tan estratégico", según informa la agencia Efe. Por parte de Deoleo han declinado hacer comentarios.
Valor duplicado en 2026
Esta no es la primera vez en las últimas semanas que las acciones de la empresa aceitera se disparan en bolsa. A principios del pasado mes de julio también subió más del 11% tras publicarse informaciones que apuntaban al interés del grupo italiano Coricelli y otros inversores por adquirir la compañía. En lo que va de año, Deoleo ha duplicado su valor en bolsa, hasta un 105,56%, lo que supone la mayor revalorización del mercado.
Deoleo pertenece en la actualidad a un 'holding' integrado por dos fondos de capital riesgo británicos: Alchemy Partners, que se hizo con el 41% de la compañía a través de una capitalización de deuda que había comprado antes a los bancos acreedores, y CVC Capital Partnerts (29%), que había invertido en la compañía española, después de que en 2008 alcanzara unos altos niveles de endeudamiento bancario, además de sufrir irregularidades contables y patrimoniales por parte de sus anteriores máximos accionistas, los hermanos Salazar. La empresa tiene también como accionista minoritario a Aceites del Sur (Acesur), propietaria de marcas como La Española y Coosur.
En la actualidad, la compañía es el mayor embotellador de aceite de oliva del mundo, y cuenta más de 30 marcas en su cartera, que vende en más de 70 países de todo el mundo. En el primer semestre del año, ganó 19,4 millones de euros, 10 veces más que los beneficios del mismo período de 2025, por el efecto de la devolución de aranceles a la exportación de Estados Unidos.
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Fuente: El Periódico
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