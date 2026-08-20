La aseguradora Coface gana 107,8 millones hasta junio y aumenta su solvencia al 194%

Coface cerró el primer semestre de 2026 con un resultado neto atribuido de 107,8 millones de euros, mientras que sus ingresos alcanzaron los 939 millones de euros, un 0,8% más a tipos de cambio y perímetro constantes. La compañía asegura que los resultados confirman el cumplimiento de sus principales objetivos financieros a mitad del despliegue de su plan estratégico Power the Core.

La evolución del negocio de seguro de crédito mejoró en el segundo trimestre, con un crecimiento del 1,4%, mientras que la actividad de los clientes avanzó un 1,5%. La tasa de retención se mantuvo en niveles elevados, en el 93,6%, aunque los precios continuaron registrando una ligera evolución negativa, del 1,3%.

Uno de los principales motores de crecimiento fueron las actividades no aseguradoras, que incluyen Factoring, Información Comercial y Recobro de Deudas. En conjunto, estas áreas crecieron un 8,8%, hasta los 88,6 millones de euros.

Destacó especialmente el negocio de Información Comercial, que mantuvo un crecimiento de dos dígitos, del 12% a tipos de cambio constantes —incluidas las filiales no consolidadas— y del 19,1% al incorporar la adquisición de Cedar Rose. El negocio de recobro de deudas avanzó un 31,6%, mientras que el factoring creció un 3,5%.

En términos de rentabilidad técnica, el ratio neto de siniestralidad mejoró 2,7 puntos porcentuales, hasta el 37,4%, mientras que el ratio combinado neto se mantuvo estable en el 71,3%.

El ratio bruto de siniestralidad se situó en el 36,7%, 1,1 puntos menos que un año antes, favorecido por una adecuada constitución de provisiones y por unas liberaciones de reservas que continúan en niveles elevados. Por el contrario, el ratio neto de costes aumentó 2,7 puntos, hasta el 33,9%, debido a las inversiones realizadas por el grupo en el marco de su estrategia.

El RoATE anualizado —rentabilidad sobre los fondos propios tangibles medios— se situó en el 10,9%.

Crecimiento a pesar de las adversidades

La posición financiera de Coface también se mantiene sólida. La compañía estima un ratio de solvencia del 194%, claramente por encima del rango objetivo del 155%-175%. Se trata, no obstante, de una estimación preliminar calculada bajo Solvencia II y mediante el Modelo Interno Parcial, por lo que el dato definitivo podría variar.

Con estos resultados, Coface considera que ha superado sus principales objetivos financieros del plan Power the Core, entre ellos el ratio combinado, el RoATE, la solvencia y la política de distribución de dividendos.

La compañía seguirá invirtiendo en su negocio de Información Comercial, pese a que ha decidido modificar uno de los objetivos del plan. La contribución de 50 puntos básicos al RoATE prevista para 2027 deja de ser un objetivo relevante y será compensada mediante un mayor reparto de dividendos, gracias a la fortaleza del balance.

El consejero delegado de Coface, Xavier Durand, ha destacado que el semestre se ha desarrollado en un contexto marcado por un crecimiento económico débil, las perturbaciones derivadas de los aranceles y el cierre del estrecho de Ormuz, así como por el avance acelerado de la inteligencia artificial y unos niveles de quiebras empresariales todavía elevados.

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Durand ha defendido que los resultados respaldan la estrategia de la compañía y ha subrayado especialmente el crecimiento del 12% de la actividad de Información Comercial. La empresa considera que las inversiones en datos y tecnología serán claves para impulsar el crecimiento de este negocio y reforzar la transformación digital del seguro de crédito.