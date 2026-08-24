La operación despensa será más cara este 2026: las patatas suben en agosto un 14% y los macarrones, un 3%

Volver a llenar la nevera y reponer los alimentos básicos en las alacenas. El regreso de las vacaciones supone para muchas familias tener que afrontar la llamada operación despensa o, lo que es lo mismo, hacer una compra general antes de reemprender una nueva rutina laboral y la vuelta al cole. Este año, esta cuesta de septiembre va a venir marcada por la subida de precio de productos como las patatas o la pasta de macarrones, que este agosto se han encarecido en un 14% y un 3% respectivamente. A ellas se suman los huevos, que en el último año acumulan un incremento de precio de casi un 9%.

Las patatas, con una subida media del 14%, las peras Conference, con un 3,2%, y los macarrones, con un 3%, son los alimentos básicos que más han subido en los grandes supermercados durante el mes de agosto, según revela un estudio elaborado por Facua-Consumidores en Acción tras analizar la evolución de los precios en ocho cadenas comerciales. La entidad ha detallado que, durante el último mes, la malla de patatas ha registrado un incremento medio del 14%, destacando la subida producida en Hipercor, donde la malla de cinco kilos ha pasado de 5,99 euros en julio a 7,75 euros en agosto, lo que supone un 29,4% más. El kilo de peras Conference cuesta un 3,2% en las últimas semanas, con un repunte del 20,3% en Carrefour tras pasar de 2,12 euros en julio a 2,55 euros en agosto. Ambos casos se explican, sobre todo, por las malas cosechas que está habiendo este año. Las patatas nuevas llegan a España eminentemente de Francia, un país que va a registrar un descenso de producción del 23%, en una de sus peores cosechas en años. Las peras, por su parte, han visto también mermada la cantidad por culpa de las olas de calor.

En paralelo, según los datos de Facua, el paquete de macarrones sale un 3% más caro de media respecto al mes anterior. La mayor subida en este caso ha sido la de la marca De Cecco en Carrefour, donde ha pasado de estar a 2,59 euros en julio a 2,85 euros en agosto, un 10% más.

Durante este mismo periodo también se han incrementado los precios del aceite de girasol (2,8%), la malla de naranjas (2,5%), la lechuga iceberg (2,4%), la harina de trigo (1,8%), la leche entera (1,3%), el arroz redondo (0,2%) y las manzanas golden (0,2%). Por contra, entre los alimentos que han reducido su precio medio en agosto en comparación con el mes de julio se encuentran los ajos (-0,4%), las lentejas pardina (-0,8%), los champiñones laminados (-2%), las cebollas (-3,2%), los huevos (-3,5%), los limones (-4,2%), las zanahorias (-4,2%), el aceite de oliva virgen extra (-6%) y las uvas blancas sin pepitas (-18%).

Subidas respecto a hace un año

Así, en el último año, la docena de huevos ha sido el alimento que más se ha encarecido de media, con un alza del 8,7%, después de haberse disparado a principios del año pasado. Facua ha puntualizado que el mayor incremento interanual de este alimento se ha dado en Hipercor, donde la docena M-L de la marca El Corte Inglés ha pasado de estar a 3,99 euros a costar 4,40 euros, lo que representa un 10,3% más. Además, según el informe, el aceite de girasol cuesta un 4,1% más que hace un año y los ajos un 2,4% más. También han subido en la comparativa interanual la harina de trigo (0,9%), las patatas (0,8%), el aceite de oliva virgen extra (0,8%), los macarrones (0,8%) y la leche entera (0,2%).

En el extremo opuesto, las peras Conference es el producto que más ha bajado de precio en el último año, con un descenso medio del 17,6%. En los últimos 12 meses, las cebollas han bajado de media un 13,2%, las naranjas un 6,1%, los limones un 3,7%, las manzanas golden un 3%, el arroz redondo un 2%, la lechuga iceberg un 1,8%, las lentejas pardina un 1,2% y las zanahorias un 1,1%.