Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más.

El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia divulgó este miércoles un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, un 126 % más interanual.

La empresa tuvo una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106 % más respecto al mismo tramo del año anterior, y de los cuales más de 89.000 correspondieron al segmento de los centros de datos, según publicó en varios documentos.

"La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tókens son productivos y rentables. Ahora, la computación es facturación. Y la demanda está acelerando", dijo en un comunicado el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Huang señaló que estamos en la "era dorada de nuevos laboratorios y empresas emergentes de IA, con múltiples laboratorios de frontera escalando a la vez, un ecosistema de modelo abierto triunfador, y el lanzamiento de la IA física".

El ejecutivo de la tecnológica agregó que su plataforma Vera Rubin está ahora "en producción completa" y se creó "para impulsar exactamente este momento".

Durante este periodo, el más seguido por analistas e inversores en Wall Street, Nvidia hizo una reclasificación en la que divide el segmento de centros de datos en dos categorías: "Hyperscale" (computación de gran escala) y "Nube IA, Industrial y Empresa".

La categoría Hyperscale, que incluye las ventas del chip Blackwell Ultra, ingresó 48.710 millones, y la de Nube IA 40.313 millones, en ambos casos más del doble respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, pero con más crecimiento en esta última.

Los envíos de productos Hopper a China durante el trimestre representaron menos de un 1 % de los ingresos de los centros de datos, dijo la compañía.

El segmento que representa el resto de la facturación, Edge Computing, ingresó 7.198 millones.

En el semestre acumulado, el beneficio neto de Nvidia ascendió a 118.010 millones (un 161 % más interanual) y la facturación llegó a 177.837 millones (96 % más).

Respecto a sus previsiones, Nvidia dijo esperar una facturación de 108.000 millones, y "no prevé ningún ingreso por computación de centros de datos procedentes de China", y unos gastos operativos de hasta 9.200 millones.

Nvidia señaló que ha hecho "compromisos" para "asegurar los componentes clave necesarios para cubrir la demanda en los próximos años", que se han más que duplicado de un trimestre a otro, hasta 279.000 millones "principalmente relacionados con la contratación de memoria".

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Tras conocerse los datos, publicados al cierre de la bolsa, las acciones bajaban el 0,4 % en las operaciones electrónicas.

Fuente: El Periódico