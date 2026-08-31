Málaga lidera el crecimiento de Iryo en 2027, con un 64% más de trenes a Madrid

Málaga será la gran beneficiada del plan de expansión de Iryo para 2027. La operadora ferroviaria ha abierto la venta de billetes para todo el próximo año con un total de 22.764 circulaciones en el conjunto de España, un 13,8% más que en 2026, después de incorporar tres nuevos trenes a su flota. Y es precisamente la conexión Madrid-Málaga la que lidera ese crecimiento por encima de cualquier otra ruta del país: sumará 1.367 circulaciones adicionales, un incremento del 63,7%, el mayor aumento absoluto de toda la red de la compañía.

El anuncio llega después de un año especialmente duro para los viajeros que dependen del tren de alta velocidad entre Málaga y Madrid. El corredor arrastra meses de incidencias graves: el 18 de enero un tren descarriló en Adamuz (Córdoba), en la línea Madrid-Sevilla que comparten los trenes con destino a Málaga, con un balance de 46 muertos y cerca de 300 heridos. Poco después, un enorme desprendimiento de tierra (más de 200.000 metros cúbicos, según Adif) dañó un muro de contención en la zona de Álora, obligando a completar parte del trayecto en autobús entre Málaga y Antequera durante más de dos meses.

La circulación directa no volvió a la normalidad plena hasta el 30 de abril, después de que Iryo y Ouigo tuvieran incluso que reactivar y suspender varias veces la venta de billetes mientras se despejaba el calendario de las obras. Para muchos usuarios habituales, el trayecto llegó a alargarse de las tres horas habituales hasta cuatro horas y media.

Con ese episodio ya superado, la compañía plantea ahora el salto contrario: no solo recuperar la oferta previa, sino ampliarla de forma notable en el corredor andaluz. Andalucía se perfila como uno de los principales motores de crecimiento de Iryo en 2027, con Málaga a la cabeza y Sevilla en segunda posición: la línea Madrid-Sevilla crecerá un 39%, con 1.091 frecuencias nuevas, hasta alcanzar las 3.884 circulaciones anuales.

Tren de Iryo / L.O.

Córdoba, la gran beneficiada entre las paradas intermedias

El refuerzo de la oferta en el eje andaluz también repercute en las estaciones situadas en el camino hacia Málaga. Córdoba sumará 2.779 paradas adicionales en 2027, un 40,8% más que este año, lo que la convierte en una de las estaciones que más crecerá de toda la red de Iryo. Ciudad Real y Puertollano, por su parte, registrarán un crecimiento del 207%, con 1.834 paradas nuevas cada una.

El resto de la red

A nivel nacional, el corredor Madrid-Barcelona sigue siendo el de mayor tráfico de la compañía, con 7.740 circulaciones anuales, mientras que Madrid-Albacete crecerá un 12,9% (32 servicios más) y las rutas Madrid-Valencia y Barcelona-Sevilla mantendrán la misma capacidad que en 2026. Zaragoza, por su parte, ganará 577 paradas adicionales, un 10,2% más.

Para Málaga, el anuncio supone una señal de confianza de la operadora italiana en el potencial de la ruta con la capital, en un momento en que la Costa del Sol continúa registrando cifras récord de visitantes y en el que la competencia entre Iryo, Ouigo y Renfe en el trayecto Madrid-Málaga se ha intensificado desde la llegada de la alta velocidad privada a la ciudad. La ampliación de frecuencias para 2027 llega, además, en plena expansión de la flota de Iryo, que ha ido sumando trenes Frecciarossa 1000 desde su desembarco en el mercado español en 2022.