El petróleo supera los 90 dólares tras los ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo Brent, referencia para Europa, avanzaba cerca de un 3% a primera hora de este lunes y superaba los 90 dólares por barril, en un contexto de creciente tensión en el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos atacara posiciones iraníes en la isla de Larek, situada en este estratégico paso marítimo del golfo Pérsico.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también registraba fuertes subidas y se encarecía alrededor de un 2,6%, hasta situarse por encima de los 85 dólares por barril.

La cadena qatarí Al Jazeera informó, citando a un responsable estadounidense que habló bajo condición de anonimato, de que las fuerzas de Estados Unidos habían atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria iraní desplegados en Larek.

Según esta fuente, los dispositivos estaban siendo preparados para colocar minas navales en el estrecho de Ormuz. El responsable aseguró además que las fuerzas estadounidenses habían completado el desminado de las principales rutas utilizadas por el transporte mercante internacional y que permanecían vigilantes y preparadas para garantizar la libre circulación comercial por el estrecho.

Posteriormente, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares norteamericanas en Oriente Próximo, confirmó una "acción limitada y precisa" contra unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que, según Washington, suponían una "amenaza inminente".

El CENTCOM rechazó que la operación pueda considerarse un "acto de agresión" y sostuvo que las fuerzas estadounidenses habían actuado para neutralizar una amenaza creada por Irán y proteger tanto a las tripulaciones civiles como a la navegación mercante y al comercio internacional.

El estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en uno de los focos centrales de la actual escalada regional después de que Irán restringiera el paso del petróleo procedente del golfo Pérsico como represalia por los ataques de Israel y Estados Unidos.

Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas como consecuencia del ataque estadounidense contra Larek.

La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, había informado durante la noche del sábado de un ataque con drones en la zona que había provocado al menos dos fallecidos, según "fuentes no oficiales".

Horas después, la propia Guardia Revolucionaria confirmó que entre sus filas había "mártires y heridos" a causa de lo que calificó como un ataque del "enemigo estadounidense-sionista" y advirtió de que respondería con un "castigo".

Irán responde con ataques contra bases aéreas

Tras la operación estadounidense sobre Larek, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció este lunes ataques contra posiciones vinculadas a cazas estadounidenses en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas situadas en Jordania.

Horas más tarde, el Ejército iraní comunicó una nueva acción contra helicópteros y efectivos estadounidenses desplegados en la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria aseguró haber lanzado misiles balísticos contra instalaciones técnicas y de mantenimiento, así como contra zonas de despliegue de aviones de combate en las bases Rey Huseín y Al Azraq. La información fue difundida durante la madrugada de este lunes por la agencia Tasnim.

Teherán presentó la ofensiva como una respuesta directa al ataque contra la isla de Larek, donde la Guardia Revolucionaria había reconocido previamente la existencia de bajas entre sus combatientes.

"Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante", advirtió el cuerpo militar iraní.

Paralelamente, la Guardia Revolucionaria aseguró este lunes que un "superpetrolero" se había incendiado después de impactar contra dos minas navales cuando trataba de atravesar la denominada "ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz", un corredor marítimo establecido por Estados Unidos.

La Armada de la Guardia Revolucionaria indicó que el buque quedó completamente inmovilizado tras la explosión de las minas, según un comunicado recogido también por Tasnim.

Las autoridades iraníes han cuestionado reiteradamente la viabilidad y legalidad del tránsito marítimo a través de este corredor situado al sur del estrecho.

La semana pasada, Teherán anunció además un acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo por Ormuz que, según las autoridades iraníes, contempla el cierre de dicha ruta. Estados Unidos sostiene, por el contrario, que controla ese corredor.

Dos funcionarios estadounidenses citados por el portal Axios señalaron que por esta vía circulan alrededor de diez millones de barriles de petróleo diarios.

En paralelo, el Ejército estadounidense afirmó este domingo haber desviado más de 80 buques comerciales en el marco del bloqueo naval impuesto sobre los puertos y costas de Irán.

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Según el CENTCOM, hasta el 30 de agosto las fuerzas estadounidenses habían desviado 83 embarcaciones comerciales, inutilizado tres barcos y abordado otros dos con el objetivo de garantizar el cumplimiento del bloqueo.