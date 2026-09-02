El aceite de oliva reconquista al consumidor español: las compras aumentaron un 20% el año pasado, la mayor alza desde 2010

El aceite de oliva, el gran protagonista de la escalada inflacionaria que sufrió España entre 2022 y 2023, reconquistó el año pasado a sus antiguos compradores. En total, en el ejercicio de 2025, los hogares españoles consumieron 318,7 millones de kilos de este producto, lo que supusieron 53,9 millones más que el año anterior, con un incremento del 20,4%. Fue el mayor salto desde 2010, superior incluso al que se había registrado en 2020, cuando ,en pleno confinamiento y con la hostelería cerrada, el consumo subió un 16,0%.

Por habitante, las compras de aceite de oliva en 2025 sumaron 6,80 kilos anuales per cápita, frente a los 5,65 del ejercicio anterior, mientras que por variedades, el extra virgen alcanzó los 138,2 millones de kilos, un 33,9% más que en 2024. Con ello también logró su mayor cuota de toda la serie, de modo que el 43,35% del aceite de oliva que entró en los hogares fue del de máxima calidad. "Lo de 2025 supera todos los récords anteriores, sin ninguna circunstancia excepcional detrás", afirman fuentes de La Loma Market, una compañía radicada en Jaén y dedicada a la producción y comercialización de estos aceites, que ha analizado los datos publicados este verano por el Ministerio de Agricultura en su Panel de Consumo Alimentario en España. .

"Conviene, aun así, mirar la serie larga antes de hablar de recuperación", advierten las mismas fuentes. Y es que, pese a que la recuperación fue notable, las ventas de aceite de oliva se situaron todavía un 22,8% por debajo de las de 2020 y un 28,6% por debajo de las de 2010, "cuando cada español consumía 9,72 kilos al año". "Lo que ha hecho 2025 es frenar cuatro años seguidos de caída y devolver el consumo a niveles de 2019", constatan.

Gráfico que muestra el consumo de aceite de oliva en los hogares.

¿Cómo se explica el incremento? Sin duda, por el precio. El gasto de las familias españolas en este producto cayó de 2.107 millones de euros a 1.527, un 27,5% menos, según se concluye de los datos del Ministerio de Agricultura. Esto fue porque el kilo de aceite de oliva pasó de costar 7,96 euros de media en 2024 a 4,79 en 2025, un descenso del 39,8%. "Y la reacción del consumo fue inmediata, con un gasto medio por habitante que bajó de 44,93 a 32,60 euros", indican desde La Loma Market.

Gráfico que muestra el gasto y consumo de aceite de oliva.

De hecho, en un año en el que el presupuesto destinado a alimentación por las familias en España creció en un 4,8% más en alimentación, con una subida media de precio del 3,9% por kilo de producto introducido en la cesta de la compra, el aceite de oliva fue de las pocas categorías donde el consumidor pudo llevarse más pagando menos. El sector productor celebra sobre todo que también creció el número de hogares compradores, ya que según la información recogida por Agricultura, el 82,2% compró aceite de oliva en algún momento del año, frente al 79,5% de 2024. En el virgen extra el aumento fue de más de cinco puntos, del 56,5% al 61,7%.

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Por comunidades, Andalucía encabeza el consumo total con 57,2 millones de kilos, seguida de Catalunya y la Comunidad de Madrid. Pero cuando se analiza el consumo por habitante, el orden cambia de manera ostensible: el País Vasco (8,79 kilos) adelanta por tres centésimas a Galicia (8,76 kilos), que ocupaba el primer puesto desde hacía años. Les siguen otras dos comunidades de gran riqueza gastronómica como La Rioja (8,66 kilos) y Navarra (8,47 kilos). Andalucía, la mayor región productora del mundo, se sitúa en el undécimo lugar, con 6,66 kilos, por debajo de la media española, mientras que Catalunya se sitúa en los 6,97 kilos.