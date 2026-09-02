Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lleva al Congreso 50.000 firmas contra los recortes en su pensiónCaso Grupo VeraEl Paseo del Parque se corta este miércolesConcentración vecinalEl paro en MálagaRincón de Málaga que enamoró a Orson WellesMás aforo en Martín CarpenaBerrocal firma con el Málaga CF
instagramlinkedin

Nuevo gigante del juego

El fugaz paso de Cirsa en Bolsa: de una OPV de 453 millones a su absorción por Lottomatica en 14 meses

La fusión Lottomatica-Cirsa, con una prima del 21%, crea un gigante del juego con capitalización de 9.200 millones de euros y cotización en Italia y España

Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España).

Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

La italiana Lottomatica ha acordado la compra de su rival catalana Cirsa este martes, en una operación que alumbrará un gigante del juego con una capitalización bursátil cercana a los 9.200 millones de euros y que pasará a cotizar tanto en Euronext Milán, como en los parqués españoles y en el paneuropeo Stoxx Europe 600.

La absorción se produce apenas 14 meses después del toque de campana en la Bolsa de Barcelona en julio de 2025. Aunque el gestor de casinos con sede en Terrassa desaparecerá como cotizada independiente en los parqués españoles, sus accionistas recibirán títulos de la nueva entidad, que mantendrá la marca de Lottomatica.

En julio de 2025, el consejero delegado de Cirsa, Antonio Hostench, tocó la campana en Barcelona con grandes aspiraciones en los parqués de Barcelona, Madrid y Valencia y captó 453 millones en su estreno. Apenas 14 meses después, esa etapa bursátil ha resultado especialmente fugaz, a medida que el grupo respaldado por Blackstone ha acordado su absorción por parte de la mayor operadora de loterías a nivel mundial, con sede en Roma.

Una prima del 21%

La operación, comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), valora Cirsa en unos 2.780 millones de euros, lo que implica una prima del 21% sobre el cierre del martes y un 10% por encima de los 15 euros por título a los que salió a Bolsa hace un año.

La reacción del mercado a la absorción ha sido rotunda. Apenas dos horas después de conocer la operación, los inversores han recortado más de la mitad de la prima, a menos del 10%. Los accionistas del grupo han reaccionado penalizado los títulos de la italiana en la Bolsa de Milán, que se desploma un 9,45% hasta rozar los 22 euros por título en las primeras horas de la sesión. Las acciones de la catalana, en cambio, vuelan más de un 15% en Madrid este miércoles.

El comportamiento de Cirsa en Bolsa ha sido algo deslucido desde su OPV inicial sobre los 15 euros. Desde que cotiza, la catalana apenas acumula una revalorización superior al 5%. El desempeño de Lottomatica en Milán tampoco ha sido extraordinario, la cotizada acumula una caída del 8% desde el estreno de Cirsa. No obstante, la corrección en el último año llega tras una revalorización del 166% en Milán en los últimos cinco años.

Noticias relacionadas

Lottomatica aterriza en Latinoamérica

Desde su debut en Barcelona, Cirsa apenas ha tenido tiempo para celebrar su primera junta de accionistas como integrante de Bolsas y Mercados Españoles (BME). El grupo, que opera en 11 mercados, allanará el paso para que Lottomatica acceda a Latinoamérica, sobre todo a países estratégicos como México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Paraguay.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Málaga CF cierra los fichajes de Aznou, Cajuste y Berrocal
  2. Vecinos de El Palo y Pedregalejo convocan una concentración contra las obras de ampliación de la playa de los Baños del Carmen
  3. Caso Grupo Vera: desarticulada en Málaga la matriz de una trama que promovió el expolio millonario de la constructora
  4. El Málaga CF ficha en propiedad al central Juan Berrocal
  5. La UMA estrenará seis nuevas titulaciones en el curso 2026/2027
  6. Mourinho: 'Hemos organizado el equipo de otro modo para que Bellingham sepa perfectamente qué hacer
  7. La final de la Copa Andalucía del Unicaja se verá en directo por Andalucía TV
  8. Más tiempo en las aulas y menos papeleo: Andalucía reduce la burocracia a los profesores

"¿Quién vigila a quienes vigilan nuestras playas?": la RLT de los socorristas exige explicaciones al Ayuntamiento de Málaga

"¿Quién vigila a quienes vigilan nuestras playas?": la RLT de los socorristas exige explicaciones al Ayuntamiento de Málaga

Comienzan los trabajos de demolición del Hotel Ibis de Málaga para dar paso a un nuevo hotel

Comienzan los trabajos de demolición del Hotel Ibis de Málaga para dar paso a un nuevo hotel

Chris Duarte, en su presentación con el Baskonia: "El Unicaja es pasado y quiero dejarlo en el pasado"

Chris Duarte, en su presentación con el Baskonia: "El Unicaja es pasado y quiero dejarlo en el pasado"

Adecco busca a 200 operarios de fábrica en la Axarquía malagueña para trabajar en una planta de mangos y aguacates

Adecco busca a 200 operarios de fábrica en la Axarquía malagueña para trabajar en una planta de mangos y aguacates

La filial VOIS de Vodafone, del que depende el hub tecnológico de Málaga, anuncia un ERE en España para un máximo de unos 180 trabajadores

La filial VOIS de Vodafone, del que depende el hub tecnológico de Málaga, anuncia un ERE en España para un máximo de unos 180 trabajadores

Estafan a una mujer en Málaga mediante la técnica del 'smishing': se hicieron pasar por su banco para quitarle 3.000 euros

Estafan a una mujer en Málaga mediante la técnica del 'smishing': se hicieron pasar por su banco para quitarle 3.000 euros

Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR

La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR
Tracking Pixel Contents