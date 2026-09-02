Málaga alcanza un máximo histórico de 4.272 euros por metro cuadrado y se consolida como el mercado más tensionado de Andalucía

Málaga se confirma como la provincia más cara de Andalucía y el mercado residencial más tensionado de la comunidad, según el último análisis de la Cátedra Real Estate Alfil, la iniciativa académica de San Telmo Business School que desde 2024 estudia los principales retos del mercado inmobiliario andaluz.

La provincia cierra el segundo trimestre de 2026 con una media de 4.272 euros por metro cuadrado. La capital, por su parte, marcó en julio un máximo histórico propio: 3.937 euros por metro cuadrado, un 6,9% más que un año antes.

La Costa del Sol dispara la media

El salto de precios se dispara en la Costa del Sol. Marbella alcanza los 5.950 euros por metro cuadrado, Nueva Andalucía roza los 6.249, y Nagüeles-Milla de Oro supera los 8.269. En los enclaves más exclusivos, como Puente Romano, dentro de la Milla de Oro marbellí, el precio puede llegar incluso a superar los 30.000 euros por metro cuadrado.

Ese contraste interno (entre una capital que ya bate récords y una Costa del Sol que multiplica esos valores) es, según la cátedra, la mejor muestra de que ni siquiera dentro de la propia provincia existe un único mercado, sino zonas que responden a perfiles de demanda, inversión e internacionalización muy distintos.

Crecimiento moderado, pero liderazgo indiscutible

Con un incremento interanual del 7,6%, Málaga crece por debajo de otras provincias andaluzas como Almería (17%), Granada (14,4%), Cádiz (11,1%) o Córdoba (9,9%). Aun así, sigue liderando ampliamente en precios absolutos y se mantiene, con diferencia, como el mercado más tensionado por valor de toda la comunidad.

El profesor Josep Mor Figueras, director académico de la cátedra, señala que esta combinación (una capital en máximos históricos y una Costa del Sol cada vez más internacionalizada y con precios de lujo al alza) debe ser uno de los ejes centrales para analizar el futuro residencial de la provincia.

Desde la cátedra apuntan que factores como la localización, la conectividad, la actividad económica y el peso de la demanda internacional explican por qué Málaga marca, cada vez con más distancia, el ritmo del mercado residencial andaluz.