Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concentración en apoyo a CeutaEl cabecilla marroquí que guiaba en la entrada masiva a CeutaCalendario escolar de MálagaCaso Grupo VeraDemolición del Hotel IbisEstafa del 'smishing'Fiestas de la VictoriaAsí queda la plantilla del Málaga CF
instagramlinkedin

Estudio Estadístico

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Es el segundo retroceso trimestral consecutivo en tasa interanual del año

Archivo - Arquivo - Trens de proximidade parados nas vías da estación de trens, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España).

Archivo - Arquivo - Trens de proximidade parados nas vías da estación de trens, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). / César Arxina - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El número de viajeros transportados por tren en España descendió un 5,3 % en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta más de 172 millones de viajes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo retroceso trimestral consecutivo en tasa interanual del año en cuanto al uso de los servicios ferroviarios, después de la caída del 12 % que se produjo entre enero y marzo.

El volumen de las mercancías transportadas también experimentó un retroceso entre abril y junio, cifrado por el INE en el 2,2 % menos que en el mismo periodo de 2025, hasta 5,63 millones de toneladas.

Como en el caso de los viajeros transportados, el indicador a la baja de las mercancías por tren se repite por segundo trimestre consecutivo hasta junio, ya que en el primer tramo del año el volumen de productos transportados por vía férrea cayó un 11,4 % en tasa interanual.

Solo en junio, y según los últimos datos mensuales del INE, el número de viajeros cayó en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.

Los trenes de Cercanías, en junio, sumaron un 7 % menos de viajes que en el mismo mes del año pasado; los de Media Distancia, un 23,5 % menos; los de Alta Velocidad, un 9,8 % menos; y los del resto de Larga Distancia, un 8,2 % menos.

En los meses de mayo y abril, según el INE, también se produjeron descensos interanuales en el número de viajes por tren.

Noticias relacionadas

Los trayectos de los viajeros en Cercanías y Media Distancia se redujeron un 5,9 % en mayo y un 3,5 % en abril; en tanto que la Larga Distancia, incluida la Alta Velocidad, registró caídas del 6,4 % en mayo y del 13,7 % en abril en relación con el número de viajeros.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rincón de Málaga que enamoró a Orson Welles y en el que pidió que esparcieran sus cenizas: 'Un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir
  2. El Málaga CF cierra el mercado con ocho fichajes
  3. Miles de malagueños se concentran frente al Ayuntamiento: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”
  4. Subastan una nave industrial de 300 metros cuadrados por 100.000 euros en el municipio malagueño de Álora
  5. El Paseo del Parque se corta este miércoles por las concentraciones en apoyo a Ceuta y contra el racismo
  6. Así queda el calendario escolar en Málaga para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
  7. Comienzan los trabajos de demolición del Hotel Ibis de Málaga para dar paso a un nuevo hotel
  8. Caso Grupo Vera: desarticulada en Málaga la matriz de una trama que promovió el expolio millonario de la constructora

Este es el detalle de George Clooney con los fotógrafos en el Festival de Cine de Venecia

Este es el detalle de George Clooney con los fotógrafos en el Festival de Cine de Venecia

Málaga y Marbella, en el top 15 de España de ciudades más caras para alquilar una habitación: este es el ranking y los precios

Málaga y Marbella, en el top 15 de España de ciudades más caras para alquilar una habitación: este es el ranking y los precios

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Los ciudadanos de Vélez-Málaga respaldan a Ceuta

Directo | Abascal insiste sobre Ceuta: "Sánchez es un traidor a España y a sus votantes"

Directo | Abascal insiste sobre Ceuta: "Sánchez es un traidor a España y a sus votantes"

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

Lluís Masana, experto en metabolismo: “El colesterol LDL no es un factor de riesgo más, es la causa de la arteriosclerosis”

Lluís Masana, experto en metabolismo: “El colesterol LDL no es un factor de riesgo más, es la causa de la arteriosclerosis”

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años
Tracking Pixel Contents