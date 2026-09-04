Arcadi España celebra el paso "relevante" del nuevo modelo de financiación: "Es mucho mejor que el actual"

La celebración por la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera del nuevo modelo de financiación autonómica ha dejado al ministro de Hacienda, Arcadi España, bordeando el calificativo de "histórico". Lo ha evitado tildar como tal, aunque sí que ha señalado el visto bueno del órgano compartido entre autonomías y Gobierno central como "algo relevante". Y se ha apoyado en el dato temporal: "Hacía 17 años desde que no se debatía un modelo de financiación autonómica", recordando los 12 años que llevaba caducado el actual y al que España aspira a actualizar con uno que pese a admitir que no es "perfecto", ha asegurado que es "mucho mejor".

Este modelo "mucho mejor" ha dado este viernes un paso importante superando el trámite con los consejeros de Hacienda de los gobiernos autonómicos, un puesto que él mismo ocupó en la Generalitat Valenciana a final de la pasada legislatura y que ha expuesto durante la comparecencia de prensa como reivindicación de su medida. "He sido consejero de Hacienda y a mí los pelos de punta se me ponían cada mes cuando no me llegaba para pagar un montón de cosas porque el modelo de financiación no trataba con justicia a mi territorio", ha señalado como respuesta a las quejas del titular de Castilla-La Mancha.

La experiencia valenciana le ha servido de argumento reiterativo, siendo una de las autonomías que más ha citado. De hecho, hasta ha mostrado una portada de Levante-EMV sobre la manifestación de 2018 en València a favor de la financiación autonómica. "La reforma de la financiación autonómica no es una cosa que solo pidiera una autonomía, quiero recordar que en la Comunitat Valenciana se hicieron hasta manifestaciones públicas por la financiación a las que acudieron los agentes sociales y todas las fuerzas políticas excepto Vox", ha indicado.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, este viernes. / Levante-EMV

Pero ha habido más. Ha apuntado que en las alegaciones presentadas por las comunidades, la Generalitat Valenciana ha dejado por escrito que el nuevo modelo supone en su conjunto "un gran avance" y que, pese a ello, ha votado contra el modelo. En este sentido, ha apuntado a esta comunidad y al gobierno encabezado por Juanfran Pérez Llorca como uno de los territorios "donde es palmario que la decisión de votar sí o no al modelo es una decisión no tomada por ellos porque va en contra de sus propio intereses", sino que lo han hecho por mandato de Génova y Alberto Núñez Feijóo.

Reduce las desigualdades

"Cuando no coincide el interés de tu lider nacional con tu territorio tienes un problema", ha indicado España citando entre ellas a la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía y afeando que deberían haber optado por defender el interés "de los vecinos y vecinas y no el del líder". Hacienda defiende que el PP ha votado en bloque, salvo la Comunidad de Madrid, pese a que hay territorios que salen beneficiados de la reforma. Cierto es que al menos las comunidades populares han acudido y han evitado el bloqueo planteado por Isabel Díaz Ayuso que hubiera trastabilleado este trámite.

Con ello, España ha celebrado que este paso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sea un pequeño avance para impulsar "un nuevo modelo demandado por todas las comunidades autónomas" frente al actual que, ha explicado, "no responde a los gastos y además genera desigualdades y solo ha podido sobrevivir gracias recursos Gobierno de España". "Y lo digo que soy de la Comunitat Valenciana y menos mal que el Ministerio de Hacienda nos ayudaba con el FLA", ha vuelto a indicar poniendo la coletilla valenciana.

Noticias relacionadas

Así, ha defendido que este modelo "es mucho mejor que el anterior" porque, por una parte "tiene más recursos que el anterior", unos 21.000 millones extra de los que la Comunitat Valenciana, según los cálculos, recibirá 3.660 millones extra, y además, "reduce la diferencia de desigualdad entre autonomías", que podía alcanzar los 800 euros por habitante entre lo que recibía cada valenciano, a la cola en esta clasificación, frente a otros territorios como Cantabria que están en lo alto de la tabla.