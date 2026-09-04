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Pleno de la Asamblea

Guardiola garantiza ayuda a Ceuta y acusa a Marruecos de "utilizar a su población contra este país"

La presidenta de la Junta de Extremadura responsabiliza al Gobierno central de haber «abandonado a su suerte» a la ciudad autónoma

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, este viernes.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, este viernes. / ASAMBLEAEX

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Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha garantizado este viernes que la región ayudará a Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma y ha señalado directamente a Marruecos como responsable de la presión migratoria. "Marruecos utiliza a su población contra este país", ha afirmado la dirigente extremeña durante el pleno de la Asamblea, donde ha asegurado además que la comunidad aportará "todo aquello que sea necesario" dentro de sus competencias.

La posición de la Guardiola ha llegado en respuesta a una pregunta de la portavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, que ha reclamado una respuesta basada en "acoger, proteger y atender" y ha rechazado frontalmente que la situación pueda calificarse como una «invasión».

En su intervención, Guardiola ha defendido que Extremadura "no da la espalda ni mira para otro lado" ante el sufrimiento de los ceutíes y ha puesto como ejemplo que la comunidad ha ofrecido cerca de un millar de vacunas ante la posibilidad de que se produzcan determinados brotes. Según ha explicado, el Ministerio de Sanidad todavía no las ha enviado a Ceuta.

«Por supuesto que Extremadura va a apoyar a Ceuta dentro de sus competencias», ha insistido la presidenta, que ha marcado, sin embargo, una línea clara sobre el reparto de responsabilidades. A su juicio, el Gobierno de España no puede utilizar "la excusa de la solidaridad de las comunidades autónomas" para eludir una competencia que corresponde al Estado.

En esta línea, Guardiola ha atribuido al Ejecutivo central la responsabilidad en materia migratoria, la disponibilidad de la información y los recursos necesarios para afrontar la situación. Además, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "superado por las circunstancias" y de haber "abandonado a su suerte a la ciudad hermana de Ceuta".

La presidenta también ha rechazado las críticas por la negativa de Extremadura a respaldar una propuesta para movilizar 25 millones de euros destinados a la ciudad autónoma. Según ha defendido, el Estado puede transferir directamente los recursos que considere necesarios sin necesidad de recurrir a una conferencia sectorial.

"El Gobierno de España no necesita una conferencia sectorial para darle a Ceuta 25, 30 o 40 millones que necesite para aliviar el colapso de los servicios públicos", ha afirmado Guardiola, que ha reclamado a la oposición que dirija sus reproches hacia Marruecos y hacia el Ejecutivo central.

Postura de Unidas

"No son invasores, no vienen a atacarnos", ha defendido Fernández, que ha insistido en que quienes han llegado a Ceuta son "personas, niños y niñas" que buscan una vida mejor. También ha acusado a la Junta de no haber mostrado suficiente solidaridad con la ciudad autónoma.

La portavoz de Unidas ha mostrado durante su intervención una comunicación en la que, según ha explicado, Extremadura hacía constar su voto contrario al acuerdo para movilizar 25 millones de euros y ha acusado a Guardiola de faltar a la verdad cuando aseguró que su Gobierno no había rechazado que se destinaran recursos a Ceuta.

Polémica por las fosas comunes

La intervención de Fernández ha provocado además un choque por una de sus expresiones, después de que afirmara que a la derecha "las fosas comunes siempre les han gustado". "Lo primero que voy a pedir es que retire la acusación de que me gustan las fosas comunes", ha reclamado Guardiola. "No conoce usted el respeto, ni el institucional ni el personal", ha añadido.

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Guardiola ha continuado su respuesta reprochando a la portavoz de Unidas por Extremadura que no acudiera a las concentraciones de apoyo a Ceuta celebradas esta semana. "Mientras nosotros estábamos en las manifestaciones de apoyo y solidaridad a Ceuta, ¿dónde estaba usted?", le ha preguntado. Finalmente, la diputada ha retirado la afirmación sobre las fosas.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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