Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta de cochesMenos alumnos en MálagaDonaciones de leche maternaEsculturas del PuertoPretemporada del UnicajaVuelca un vehículo en MálagaMasterchef en MálagaMálaga CF-Levante UD
instagramlinkedin

Banca

CaixaBank supera una caída en su operativa 'online'

La aplicación y la página web del banco han dejado de funcionar en las primeras horas de este lunes

Fachada de la sede operativa de CaixaBank en Barcelona.

Fachada de la sede operativa de CaixaBank en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

La página web y la aplicación de CaixaBank han estado inactivas en las primeras horas de este lunes durante un tiempo no concretado, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes de la entidad bancaria. La incidencia técnica se ha resuelto y la operativa 'online' del banco vuelve a funcionar con plena normalidad. Según las mismas fuentes, la recuperación ha sido "gradual", por lo que no se puede concretar la duración exacta del incidente.

Los clientes se han encontrado que no podían acceder a sus cuentas ni a través de la aplicación en sus teléfonos móviles ni desde la página web del banco de origen catalán. Las quejas formuladas por usuarios en redes sociales no señalaban que los problemas para operar afectaran a los pagos con tarjetas de la entidad.

Noticias relacionadas

La entidad financiera ha emitido un comunicado oficial en que indicaba que había detectado "una incidencia en la banca digital" y explicaba que estaba trabajando para resolverla. A mediodía de este lunes, la operativa está completamente recuperada.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
  2. El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
  3. Así arranca el curso escolar 2026-27 en Málaga: menos alumnos por aula, menos papeleo y una huelga en el horizonte
  4. Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Levante de Primera División
  5. El Ayuntamiento de Málaga amplía las plazas de los talleres del Aula de Formación Ciudadana y ofrece una nueva programación
  6. Protesta vecinal contra la remodelación de los Baños del Carmen y el nuevo espigón
  7. Críticas al proyecto de un hotel de lujo en la Milla de Oro de Marbella
  8. Andrea Luque, el motor de la comunicación en la Archicofradía del Nazareno del Paso y la Virgen de la Esperanza: «No se puede comunicar una cofradía sin vivirla desde dentro»

Cuenta atrás para las polémicas esculturas del Puerto de Málaga: ya hay fecha para su retirada en septiembre

Cuenta atrás para las polémicas esculturas del Puerto de Málaga: ya hay fecha para su retirada en septiembre

Málaga será escenario del estreno de 'Masterchef Celebrity Legends' este lunes

Málaga será escenario del estreno de 'Masterchef Celebrity Legends' este lunes

DIRECTO | Pedro Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE

Nuevas ofertas de empleo en la Axarquía con cientos de vacantes para producción y limpieza industrial

Nuevas ofertas de empleo en la Axarquía con cientos de vacantes para producción y limpieza industrial

Las comunidades del PP rechazan repartir a los migrantes de Ceuta porque "legitima la invasión"

Las comunidades del PP rechazan repartir a los migrantes de Ceuta porque "legitima la invasión"

Natalie Portman da a luz a su tercer hijo

Natalie Portman da a luz a su tercer hijo

Dolor de cabeza: cómo saber si es migraña y cuándo preocuparse

Tarta Alaska: el postre con helado por dentro y merengue por fuera más delicioso

Tarta Alaska: el postre con helado por dentro y merengue por fuera más delicioso
Tracking Pixel Contents