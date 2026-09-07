Las empresas prevén incrementos del 3% en los salarios en 2027

Las empresas españolas mantendrán la prudencia a la hora de actualizar los salarios en 2027. Así se desprende del 'Estudio sobre Planificación Salarial 2026', elaborado por la consultora WTW. Según los resultados, la mediana del incremento previsto se sitúa en el 3%, mientras que el promedio desciende ligeramente hasta el 2,8%, al incorporar también a las compañías que no prevén ningún aumento salarial.

Las cifras muestran que las empresas cada vez son más selectivas a la hora de elevar los salarios, apostando por las subidas selectivas y sostenibles. De esta forma, las compañías buscan preservar su competitividad en el mercado laboral sin incrementar significativamente sus costes estructurales. Asimismo, el percentil 75 se sitúa en torno al 3,3%, lo que confirma una elevada concentración de las previsiones alrededor del 3%.

Ana Arnau, directora senior de Compensación e Inteligencia de Datos en WTW España, considera que el cambio de estrategia de las empresas españolas está en línea con la tónica internacional. “A pesar de que las previsiones de incremento salarial se mantienen estables, las empresas están adoptando un enfoque cada vez más preciso en la gestión de la retribución. El foco ya no está únicamente en cuánto incrementar los salarios, sino en cómo dirigir esas inversiones hacia las capacidades, perfiles y colectivos que resultan críticos para la estrategia y el crecimiento del negocio”, sostiene.

La retribución más allá del salario

Los datos corroboran también que, al asignar los incrementos, las compañías también están poniendo foco en la equidad por género, en el marco de la implantación de la Directiva sobre Transparencia Retributiva. Más allá de la retribución fija, las organizaciones están explorando otras palancas para gestionar las presiones inflacionarias y reforzar su competitividad en el mercado laboral, como la mejora de la experiencia del empleado o el desarrollo de la formación.

Asimismo, las diferencias entre sectores son moderadas, aunque algunos presentan previsiones de crecimiento salarial superiores a la media, donde destacan los sectores de tecnología/media/telecomunicaciones, software, farmacia y seguros. Por su parte, ámbitos como banca, servicios profesionales o industrial muestran incrementos alineados con la tendencia promedio general del mercado español.

En otro orden, la estabilidad también se observa entre colectivos profesionales. Las previsiones de incremento, en mediana, se mantienen en torno al 3% para directivos, mandos, profesionales y personal de soporte, reflejando una aproximación relativamente homogénea a la actualización de estructuras salariales en los distintos niveles organizativos.

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El entorno del 3%

De este modo, a medida que las organizaciones buscan equilibrar la competitividad externa con la sostenibilidad de los costes laborales, los resultados del estudio apuntan a que los incrementos salariales seguirán moviéndose en el denominado “entorno del 3%” durante los próximos años, salvo cambios significativos en las condiciones económicas o del mercado laboral. Los factores que se espera que sean más decisivos son la inflación y el aumento de los costes de la cadena de suministro. Además, la gran mayoría de las organizaciones participantes en el estudio prevén mantener su plantilla en los próximos 12 meses, excepto en banca, seguros y tecnología, donde se esperan movimientos en este sentido.