El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos en la apertura ante la tensión en Oriente Próximo

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este martes con un descenso del 0,22%, hasta situarse en los 19.977,9 puntos, con lo que ha perdido la cota de los 20.000 enteros. El selectivo madrileño ya cerró el lunes con una caída del 0,1%, en los 20.020 puntos.

Los mercados continúan muy pendientes de la evolución de las tensiones en Oriente Próximo tras los recientes ataques entre Estados Unidos e Irán, un escenario que sigue presionando al alza los precios del petróleo.

En concreto, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba por encima de los 98 dólares. En la apertura de las principales Bolsas europeas avanzaba un 1,8%, hasta los 98,7 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 2,9%, hasta los 94,1 dólares.

La escalada de tensión se produce además en medio de nuevos cruces diplomáticos. El Ministerio de Exteriores iraní ha acusado al Gobierno de Canadá de someterse a la "intimidación" de Estados Unidos después de que la ministra de Exteriores canadiense condenase las "actividades desestabilizantes" de Teherán, en referencia a las amenazas contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz, su programa nuclear y su respaldo a grupos aliados en Oriente Próximo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, criticó en redes sociales la posición de Ottawa y reprochó a sus ministros de Exteriores y Hacienda que hayan optado por "seguir cediendo" ante Washington y por emitir una declaración que, a su juicio, distorsiona la situación en la región.

En el frente macroeconómico, antes de la apertura del mercado se ha conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) de Japón creció un 0,4% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en los tres primeros meses, aunque una décima por encima de lo anticipado a mediados de agosto.

En España, el Tesoro Público prevé captar este martes entre 2.000 y 3.000 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses.

En el ámbito empresarial, Indra, Alpha Impulsion, CT Ingenieros y Mecano ID han anunciado la creación de la alianza europea '2030+', destinada a impulsar 'Garnet', un nuevo motor cohete para la próxima generación de microlanzadores europeos.

Por su parte, Squirrel Media ha presentado sus resultados del primer semestre, periodo en el que obtuvo un beneficio de 8,23 millones de euros, un 38,6% más que en el mismo periodo de 2025. La compañía ha reafirmado además sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

En los primeros compases de negociación, Repsol encabezaba las subidas del Ibex 35 con un avance del 0,6%, seguida de Amadeus (+0,4%), Logista (+0,23%), Telefónica (+0,22%) y Acerinox (+0,1%).

En el lado contrario, las mayores caídas correspondían a Merlin Properties (-2,22%), ACS (-0,9%), Acciona Energía (-0,7%) e Inditex (-0,5%).

El resto de las principales Bolsas europeas también iniciaba la jornada en negativo. París y Milán cedían un 0,2%, mientras que Fráncfort y Londres retrocedían un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,162 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años descendía hasta el 3,82%.