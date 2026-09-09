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Entre las 11.00 y las 13.00 horas

Cortada dos horas la vía de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para reparar una catenaria dañada por el temporal

Los trenes han estado circulando por vía única en un tramo en Sant Vicenç dels Horts, donde un rayo ha impactado sobre el tendido eléctrico

Varias personas en la Estación de Sants.

Varias personas en la Estación de Sants. / David Zorrakino - Europa Press

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María Jesús Ibáñez

Barcelona

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que durante la mañana ha estado funcionando por vía única a su paso por Sant Vicenç dels Horts, va a quedar cortada durante dos horas, entre las 11.00 horas y las 13.00 horas para reparar la catenaria que esta madrugada se ha visto afectada por el impacto de un rayo, durante el temporal que ha descargado con fuerza sobre la zona.

La incidencia ha estado generando retrasos de hasta una hora, que podrían aumentar de no repararse la avería cuanto antes, por lo que el administrador de infraestructuras Adif ha decidido cortar la circulación, para acometer la reparación de la catenaria. El organismo asegura que la interrupción del tráfico es "necesaria porque para reparar la catenaria se requiere cortar la tensión eléctrica".

"Si los trabajos avanzan según las previsiones y los efectos del temporal no se agravan, el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona podría volver a estar operativo y que se circule con normalidad a partir de las 13.00 horas", asegura el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Otras incidencias

También se están registrando retrasos en la línea R2 de Rodalies por una incidencia que afecta a la señalización entre Sitges y Vilanova i la Geltrú.

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Además, Adif también ha apuntado en 'X' que por una incidencia provocada por el robo de cable entre Vila-seca y Reus, los trenes que circulan por el tramo Tarragona-Reus pueden registrar retrasos. En este caso también se está trabajando para solucionar este problema lo antes posible.

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Fuente: El Periódico

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