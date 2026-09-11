Las advertencias de Trump sobre la alianza de Ford y Geely no hacen mella en la plantilla de Almussafes (Valencia)

Las críticas de la Administración Trump sobre la alianza entre Ford y el fabricante chino Geely para relanzar la planta de Almussafes no han generado inquietud entre la plantilla valenciana. Así lo ha trasladado a Levante-EMV el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, que considera estas advertencias "un asunto de la dirección mundial [de Ford] con el presidente de Estados Unidos". "No vemos motivo de preocupación", ha añadido.

El secretario de Estado de Transportes de EE UU, Sean P. Duffy, envió el pasado 3 de septiembre una carta (hecha pública este miércoles) al consejero delegado de Ford, Jim Farley, en la que alerta de un problema de "seguridad nacional" por la creciente dependencia del fabricante de tecnología y capital chinos. La misiva señala la alianza que Ford y Geely constituyeron en julio como ejemplo de esa dependencia y advierte de que la sociedad conjunta "ayuda a adversarios estratégicos a afianzar una posición clave en los mercados occidentales".

Pese a la contundencia del escrito, en Almussafes la prioridad sigue siendo otra. "Ahora mismo estamos centrados en sacar adelante el acuerdo 2030 y en conseguir, de una vez, la estabilidad de la fábrica", explica Faubel, para quien las diferencias entre Washington y la matriz de Ford pertenecen a otro terreno. "Esta es una alianza enfocada al mercado europeo, por lo que, desde nuestro punto de vista, su impacto en Estados Unidos es nulo", sostiene.

Para el sindicalista, "lo que queremos es volver a poner Almussafes en el mapa. Y eso no va en perjuicio de nadie". Faubel admite que la carta de Duffy ha generado ruido mediático, pero confía en que no trascienda a la planta.

"Este tipo de noticias siempre genera expectación, pero pensamos que no tiene por qué ir más allá de las propias conversaciones que puedan mantener allí, en Estados Unidos", apunta, antes de asegurar que "no vemos motivo de preocupación por la alianza Ford-Geely, sino más bien aclaraciones o conversaciones que pueda tener la dirección mundial con el presidente de Estados Unidos".

Garantizar el futuro de Ford

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado este jueves "orgullosísimo" de haber podido "garantizar el futuro de una industria tan importante en la Comunitat Valenciana como Ford" y ha dicho no estar preocupado por las reticencias de EE UU.

Pérez Llorca ha destacado que para poder llegar a ese acuerdo "se han involucrado las administraciones", ha dicho en un acto celebrado en Torrevieja.

"Hemos asumido un plan de formación y unos gastos importantes para garantizar que ese proyecto viese la luz", ha manifestado, y ha destacado que la Comunitat Valenciana "ha vuelto a ser esa tierra de oportunidades, donde los inversores de todo el mundo quieren volver a invertir".

"Me siento muy orgulloso de haber aportado nuestro granito de arena por parte de las administraciones a garantizar el futuro de muchísimas familias, el trabajo de muchísimos trabajadores y la continuidad de muchísimas industrias y empresas que también dependen de una planta como Ford, que va a volver a estar al 100 % de su producción, como estuvo al principio cuando se constituyó la industria", ha defendido.

Por su parte, desde la Conselleria de Industria han indicado que nada ha cambiado respecto a la alianza de Ford con Geely y han señalado que para el Consell este es un proyecto estratégico en el que siguen trabajando y manteniendo conversaciones con Ford.

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Tras hacerse pública la carta de la Administración Trump, el PSPV ha exigido a Pérez Llorca que defienda públicamente el futuro de Ford Almussafes y rechace cualquier intento de la Administración Trump de interferir en las decisiones industriales que afectan directamente a la Comunitat Valenciana y al futuro de miles de trabajadores.