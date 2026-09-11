La CNMC da una ‘amnistía’ a miles de empresas para seguir mandando SMS comerciales con sus alias sin la autorización oficial

La carrera para que las compañías españolas registren los alias con los que envían mensajes comerciales por teléfono a sus clientes entra en su recta final. Las empresas tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para registrar en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) los nombres con los que aparecen como remitentes en los mensajes SMS, MMS (multimedias) o RCS (multimedias enriquecidos).

Si no lo hacen, a partir de esa fecha las telecos tienen la obligación de bloquear los mensajes que utilicen alias que no estén inscritos. Sin embargo, la CNMC ha decidido abrir la mano y dar una suerte de ‘amnistía’ temporal a miles de empresas para seguir usando los alias aunque aún no tengan la autorización formal.

El consejo de la CNMC ha aprobado en su reunión de esta semana conceder un periodo de gracia para compañías que han tramitado su solicitud de registro de alias y que son consideradas proveedores de confianza, según confirman fuentes del organismo. Gracias a la medida, las empresas podrán seguir enviando mensajes comerciales utilizando sus sobrenombres a la espera de que termine el proceso de tramitación de su petición de registro.

Más de 13.500 autorizaciones

No se trata de una prórroga de los plazos para presentar las solicitudes (el Gobierno ya amplió del 7 de junio al 15 de septiembre la fecha tope para inscribirse en el registro de alias, y no hay previsión de un nuevo aplazamiento), sino que es solo un periodo transitorio para evitar problemas a empresas que ya han hecho los deberes tramitando su solicitud pero aún no han obtenido la autorización oficial. La CNMC ha autorizado ya el registro de los alias de más de 13.500 compañías, pero aún tiene en proceso de tramitar y estudiar las solicitudes de otras cerca de 6.000 empresas, aunque según reconoce la propia institución son cifras que cambian “cada minuto”.

El organismo presidido por Juan José Ganuza lleva tiempo urgiendo a las empresas españolas a que registren sus alias para evitar interrupciones de sus comunicaciones con su marca comercial. Si no lo hacen, no podrán utilizar sus alias y solo podrán hacer comunicaciones en que aparezca el número de teléfono como único indicador del remitente. La CNMC sigue haciendo un llamamiento directo a la ciudadanía, pymes, autónomos y pequeñas empresas para que atiendan las notificaciones electrónicas que les ha enviado el organismo, al haber constatado que un porcentaje significativo de estas comunicaciones no está siendo abierto por los destinatarios y no puede quedar completado el proceso de autorización.

La obligación de que las compañías se inscriban en el nuevo registro de alias es una iniciativa que forma parte el Plan Antiestafas del Gobierno para reforzar la seguridad de las comunicaciones electrónicas y evitar la suplantación de identidad y el fraude a través de marcas conocidas. El objetivo es devolver la confianza a los usuarios en las comunicaciones electrónicas a través de mensajes y reforzar su protección frente al intento de fraudes de suplantación de identidad, una práctica cada vez más frecuente en la que los estafadores utilizan alias -por ejemplo, el nombre de un banco o de una empresa- para aparentar que un mensaje procede de una entidad legítima.

Noticias relacionadas

La obligación concierne a toda entidad pública o privada que utilice identificadores alfanuméricos, ya sea su razón social, nombre comercial, marca o dominio web, en vez de un número de teléfono para enviar avisos de entrega, recordatorios de citas o mensajes comerciales. Entre los sectores más directamente afectados por la medida se encuentran bancos, comercios, aseguradoras, compañías de transporte y administraciones públicas.