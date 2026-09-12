Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así serán las obras del Sagrario de MálagaHorario y dónde ver por televisión el Celta de Vigo - Málaga CFEl Martín Carpena decide el campeón del Torneo Costa del Sol 2026Oscar Perelli, de Exceltur: "Málaga tiene que crecer en contribución económica"La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrirEl Casco Antiguo de Marbella se abre al público entre historia y patrimonio amenazadoSabor a Málaga llega a Rincón de la VictoriaUnicaja-Real Madrid: fecha y hora
instagramlinkedin

Al norte del país

El avistamiento de un dron altera brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas

Ningún avión pudo aterrizar en el aeropuerto belga de Zaventem durante un período de 20 minutos este pasado viernes

Viajeros en un aeropuerto de bruselas

Viajeros en un aeropuerto de bruselas / Jasper Jacobs/Belga/dpa / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Bruselas

El avistamiento de un dron el viernes por la noche alteró brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Zaventem, al norte de Bruselas.

Durante un período de 20 minutos - entre las 21.45 y las 22.10 horas del viernes - ningún avión pudo aterrizar en el aeropuerto belga, lo que afectó a tres vuelos que tuvieron que tomar un desvío pero finalmente pudieron aterrizar, según informó un portavoz del aeropuerto a través de la agencia de noticias Belga.

Noticias relacionadas

Según medios locales, durante ese tiempo se realizaron una serie de comprobaciones que concluyeron que no había ningún riesgo y permitieron reanudar el tráfico aéreo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
  2. Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
  3. El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
  4. Un profesor de Málaga, sobre el estudio PISA: 'Falta de cultura del esfuerzo en el Gobierno andaluz para implementar medidas que retiren el negocio de las privadas y reinviertan en lo público
  5. La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
  6. Wilfried Zaha se ofrece al Málaga CF mientras Funes pide paciencia en el mercado
  7. La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
  8. Los vecinos de las VPO de Garnica siguen sin casa tras casi tres años de retrasos: 'Las condiciones de la hipoteca acaban en septiembre

El Archivo Histórico de Málaga deberá afrontar una gran rehabilitación ante el riesgo de incendio

El Archivo Histórico de Málaga deberá afrontar una gran rehabilitación ante el riesgo de incendio

El avistamiento de un dron altera brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas

El avistamiento de un dron altera brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas

Directo | Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas

Directo | Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas

La hermandad del Rocío presenta el proyecto del nuevo manto para la procesión de Pentecostés

La hermandad del Rocío presenta el proyecto del nuevo manto para la procesión de Pentecostés

Si escuchas cuervos cantar en tu jardín o cerca de casa, te contamos qué significa y por qué no es casualidad

Si escuchas cuervos cantar en tu jardín o cerca de casa, te contamos qué significa y por qué no es casualidad

El tiempo en La Zubia: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en La Zubia: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en VÃ©lez-MÃ¡laga: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en VÃ©lez-MÃ¡laga: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Ubrique: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre

El tiempo en Ubrique: previsión meteorológica para hoy, sábado 12 de septiembre
Tracking Pixel Contents