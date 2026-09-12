Al norte del país
El avistamiento de un dron altera brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas
Ningún avión pudo aterrizar en el aeropuerto belga de Zaventem durante un período de 20 minutos este pasado viernes
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Bruselas
El avistamiento de un dron el viernes por la noche alteró brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Zaventem, al norte de Bruselas.
Durante un período de 20 minutos - entre las 21.45 y las 22.10 horas del viernes - ningún avión pudo aterrizar en el aeropuerto belga, lo que afectó a tres vuelos que tuvieron que tomar un desvío pero finalmente pudieron aterrizar, según informó un portavoz del aeropuerto a través de la agencia de noticias Belga.
Según medios locales, durante ese tiempo se realizaron una serie de comprobaciones que concluyeron que no había ningún riesgo y permitieron reanudar el tráfico aéreo.
- Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
- Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
- El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
- Un profesor de Málaga, sobre el estudio PISA: 'Falta de cultura del esfuerzo en el Gobierno andaluz para implementar medidas que retiren el negocio de las privadas y reinviertan en lo público
- La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
- Wilfried Zaha se ofrece al Málaga CF mientras Funes pide paciencia en el mercado
- La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
- Los vecinos de las VPO de Garnica siguen sin casa tras casi tres años de retrasos: 'Las condiciones de la hipoteca acaban en septiembre