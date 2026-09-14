BBVA crea una solución única para reducir los tiempos de constitución de empresas en España

BBVA ha lanzado una nueva solución digital dirigida a emprendedores que quieran constituir una empresa de forma remota, con un recorrido que centraliza buena parte de los trámites necesarios para crear una sociedad y abrir su primera cuenta bancaria.

La herramienta acompaña al usuario desde los primeros pasos de la constitución hasta el inicio de la actividad y le indica qué trámite debe realizar en cada momento, qué documentación necesita y cuáles son las gestiones que tiene pendientes. El cliente también puede consultar el estado del proceso y solicitar apoyo especializado.

El objetivo es reducir los desplazamientos y simplificar un procedimiento que habitualmente obliga al emprendedor a completar distintos trámites y aportar documentación en varias fases.

“Queremos que constituir una empresa deje de ser un proceso complejo para que los emprendedores puedan dedicarse a hacer realidad su proyecto”, señala José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España, quien destaca que la iniciativa pretende eliminar obstáculos durante las primeras etapas de creación de un negocio.

Desde la cuenta provisional hasta la firma ante notario

El proceso permite abrir digitalmente una cuenta provisional y aportar el capital social, además de completar la identificación a distancia mediante DNI, una fotografía y un vídeo.

La plataforma también guía al cliente en la cumplimentación del Documento Único Electrónico (DUE), la preparación de los estatutos, el registro de la sociedad y los trámites relacionados con la firma ante notario.

Una vez constituida la empresa, el emprendedor debe incorporar la documentación definitiva para formalizar la cuenta bancaria y comenzar a operar.

Acceso a la banca digital para empresas

Tras completar el proceso, la sociedad puede acceder a BBVA Empresas y gestionar su actividad a través de la banca digital de la entidad.

La firma de contratos y documentación también puede realizarse de forma remota mediante un código de verificación enviado al teléfono móvil, dentro de la estrategia del banco por digitalizar los trámites vinculados a la creación y puesta en marcha de nuevas empresas.

Con este servicio, BBVA amplía su oferta para pymes y emprendedores y busca concentrar en un único entorno digital buena parte de las gestiones necesarias durante la constitución de una sociedad.