ITP Aero gana 132,6 millones en 2025, un 6,9% más, y eleva sus ventas un 17%

ITP Aero cerró 2025 con un beneficio atribuido de 132,6 millones de euros, un 6,85% más que los 124,1 millones registrados un año antes, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La compañía aeronáutica vasca acompañó la mejora de sus resultados con un fuerte crecimiento de la actividad. Su cifra de negocio alcanzó los 1.882 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% respecto a los 1.612 millones contabilizados en 2024.

El ejercicio también estuvo marcado por la mejora de la posición financiera del grupo. ITP Aero obtuvo préstamos netos de amortizaciones y de pagos o cobros de intereses por 191,2 millones de euros, a los que se sumó una entrada de caja de 1,9 millones procedente de combinaciones de negocio.

En conjunto, la posición de caja aumentó en 361,2 millones de euros durante el ejercicio, una vez descontado el efecto de 2,2 millones derivado de las diferencias de cambio sobre el efectivo y otros activos equivalentes.

Al mismo tiempo, la compañía avanzó en la reducción de su endeudamiento. La deuda financiera neta del grupo, que partía de 842,1 millones de euros, disminuyó en 123,3 millones a lo largo de 2025, lo que supone una reducción del 14,6%.

Más producción para responder a la demanda

De cara a 2026, ITP Aero prevé mantener la senda de crecimiento apoyada en un aumento de los ritmos de producción para responder a la creciente demanda del mercado aeronáutico. La compañía espera continuar cumpliendo sus compromisos con los clientes y aumentar su participación en programas estratégicos, además de ampliar su cartera de productos y servicios.

Uno de los principales ejes de la estrategia seguirá siendo el negocio de mantenimiento, reparación y revisión de motores (MRO, por sus siglas en inglés). ITP Aero pretende continuar desarrollando esta actividad con el objetivo de ofrecer servicios durante todo el ciclo de vida de los motores, dentro de un plan que contempla además ampliar su presencia internacional y sus capacidades tecnológicas e industriales.

La expansión de la huella industrial y la transformación digital serán igualmente dos de las prioridades para sostener el aumento previsto de la actividad.

Motores más sostenibles y nuevas tecnologías

La transición hacia una aviación con menores emisiones ocupará también un lugar central en la estrategia de ITP Aero. La empresa prevé seguir avanzando en tecnologías que permitan ampliar el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF), así como en el desarrollo de los sistemas de propulsión de nueva generación.

Entre las líneas de trabajo figuran las tecnologías relacionadas con el hidrógeno y la electrificación, junto con nuevos procesos y soluciones de fabricación destinados a mejorar la eficiencia de los futuros motores aeronáuticos.

La compañía busca de esta manera reforzar su posición ante la transformación tecnológica que afronta el sector, marcada tanto por la necesidad de reducir las emisiones como por la llegada de nuevas plataformas y arquitecturas de propulsión.

El FCAS, entre las prioridades en defensa

El crecimiento del negocio de defensa constituye otro de los grandes pilares para los próximos ejercicios. ITP Aero aspira a consolidar su condición de referente español del sector y su liderazgo dentro del pilar tecnológico del programa europeo FCAS, destinado al desarrollo del futuro sistema de combate aéreo europeo.

El programa se ha convertido en uno de los proyectos industriales y tecnológicos más relevantes de la defensa europea y representa para la compañía una oportunidad para ampliar sus capacidades y su participación en los futuros sistemas de propulsión militar.

La consejera delegada de ITP Aero, Eva Azoulay, ha señalado que 2026 estará marcado por el “crecimiento continuo, la expansión global y los avances tecnológicos”. Entre las prioridades identificadas por la ejecutiva figuran acelerar el desarrollo del talento y las capacidades de liderazgo en las distintas regiones donde opera el grupo, ampliar su estructura industrial y profundizar en la transformación digital para responder al crecimiento previsto.

La compañía pretende además avanzar en tecnologías de propulsión de nueva generación, prepararse para su participación en futuras plataformas aeronáuticas y reforzar su posición como socio estratégico de clientes y proveedores.

“Los avances logrados en 2025 me dan confianza en el camino que estamos recorriendo y gratitud hacia los equipos excepcionales que lo hacen posible”, ha destacado Azoulay.

La directiva ha defendido además la apuesta de ITP Aero por contribuir a una aviación “más inteligente, más limpia, más eficiente y más sostenible”, en un momento en el que el fabricante afronta simultáneamente el aumento de la demanda comercial, la expansión de su negocio de mantenimiento y el desarrollo de nuevos programas tecnológicos y de defensa.