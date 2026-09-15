Deportes
Telefónica pacta con DAZN la emisión de LaLiga por cerca de 1.650 millones
La compañía que preside Marc Murtra asegura la continuidad de su oferta futbolística hasta la temporada 2031/2032 mediante un acuerdo no exclusivo con DAZN
Europa Press
Telefónica renueva su apuesta por el fútbol tras cerrar un acuerdo con DAZN para la distribución del paquete de LaLiga por cinco temporadas, con un valor medio conjunto de 1.650 millones de euros, según ha informado la operadora este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El paquete incluye cinco partidos por jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, en las 38 jornadas, para su explotación en el mercado residencial, en la modalidad de pago en España.
El acuerdo no exclusivo será vigente para cinco temporadas, de la 2027/2028 hasta la 2031/2032, por un valor medio de 330 millones de euros respectivamente.
Con este acuerdo, y la firma del contrato con LaLiga el pasado mes de junio, Telefónica podrá continuar ofreciendo el 100% de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División a sus clientes, junto con la UEFA Champions League, para la cual Telefónica tiene los derechos hasta 2031.
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Fuente: El Periódico
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