El pasado 25 de septiembre de 2015, la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas se convirtió en el marco de adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una iniciativa destinada a transformar el mundo y hacer frente a los grandes desafíos de la humanidad. La pobreza, el cambio climático y las desigualdades eran algunos de los elementos que se pretendían erradicar. Pero, ¿qué se ha conseguido realmente en estos seis años?

El informe ‘Sustainable Development Goals Report 2021', publicado por Naciones Unidas, es claro: la pandemia ha provocado que se hayan perdido años, o incluso décadas, de progreso a nivel global. Se ha producido un incremento de la pobreza extrema y la desigualdad, una mayor pérdida de empleo y el crecimiento de la economía informal. Todo esto, entre otros factores, ha hecho que por primera vez desde su lanzamiento se haya revertido el alcance global de los ODS.

En cuanto a la situación de nuestro país, el informe refleja que España se encuentra en el puesto número 20 entre los 165 países que recoge el índice global de desarrollo sostenible. Con una puntuación de 79,5 sobre 100, por lo tanto ha ascendido dos puestos respecto al índice del año anterior.

En este sentido, el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 3 (Salud y bienestar), el ODS 5 (Igualdad de género) y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) han avanzado en España respecto a los datos de 2020. Pero no todas las noticias son buenas, por el contrario, el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida en la tierra) han registrado retrocesos significativos. Además, España se encuentra por debajo de la media europea en el desempeño del ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento) o el ODS 10 (Reducción de desigualdades), incluso antes de la pandemia.

Sin embargo, queda sitio para la esperanza, ya que los expertos señalan directamente a los fondos Next Generation de la Unión Europea como una clara oportunidad para dar un gran impulso a la consecución de la Agenda 2030 en Europa.

Falta de compromiso por parte de las empresas

Desde Naciones Unidas reivindican que el éxito de los ODS no está solo en manos de los Gobiernos, sino también del sector privado y de todos los agentes de la sociedad civil. No obstante, según un informe de infojobs, estos objetivos siguen siendo una asignatura pendiente para las empresas. De hecho, hasta el 36% de las empresas en España afirma no estar familiarizada con los ODS, y un 35% señala haber oído hablar de estos, pero no tener un conocimiento profundo de lo que implican. Es más, solo un 13% de las compañías afirma estar al día con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible diseñados por la ONU.

Por tamaño de empresas, las pymes son las más rezagadas, ya que desde infojobs destacan que, aquellas compañías con menos de 50 empleados son las que menos han oído hablar de los ODS.

Otro dato significativo que se desprende de este estudio es el hecho de que hasta el 72% de las empresas en España reconoce no tener formalizados unos Objetivos de Desarrollo Sostenible con vistas a la Agenda 2030 o los próximos años. En este aspecto, se observan también diferencias según el tamaño de la empresa. "Así, solo el 38% de las compañías de más de 50 empleados afirma haberlos establecido dentro de su actividad, frente al 22% de las empresas de menos de 50 trabajadores", explican desde Infojobs.

Listado de todos los ODS

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12: Producción y consumo responsables

ODS 13: Acción por el clima

ODS 14: Vida submarina

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos