Nware, la plataforma cloud de videojuegos, acaba de cerrar su cuarta ronda de financiación por un valor total de 1,1 millones de euros. En esta operación, la startup ha conseguido reunir la participación de diversos perfiles inversores nacionales e internacionales, y con un largo historial en el sector tecnológico y del gaming.

Entre ellos, la firma de capital riesgo Draper B1, parte de Draper Venture Network, y el fondo de venture capital Archipiélago Next. También ha participado el grupo de business angels COREangels que, por primera vez, une a varios grupos de su mismo fondo (Core Angels Madrid, Core Angels Barcelona y Core Angels Pacific) para invertir en una única startup. Antiguos ejecutivos de Xbox, Electronic Arts, Google y Microsoft se han sumado como parte de COREangels. Además, han invertido en esta ronda las empresas Tokavi, Grupo Villar y Secal Venture Investors.

A título personal, la empresa destaca la participación de Jorge Desormeaux y Andreas Mihalovits, reconocidos business angels del sector gaming y tecnológico, respectivamente.

"Estamos muy contentos con el resultado de la ronda y la especialización sobre la industria de videojuegos que hemos conseguido atraer a nuestro proyecto", comenta Daniel Olmedo, cofundador y CEO.

Nware forma parte de Cloudware SL, una startup tecnológica española con sede en Madrid creada por un grupo de jóvenes emprendedores con el apoyo de un equipo gestor con amplio expertise en el negocio del sector. La empresa ha desarrollado una tecnología que permite sincronizar con su plataforma de cloud gaming más de 20.000 videojuegos de los catálogos Steam, Epic Games o Ubisoft, a los que se puede jugar sin necesidad de tener una consola o un equipo potente. La plataforma se encuentra todavía en fase beta y es accesible para PC Windows y móviles Android, aunque uno de los objetivos para esta inyección de capital es habilitar el servicio en ordenadores Mac.

Con la intención de ofrecer a los usuarios más velocidad y calidad en el servicio sin importar su ubicación, Nware cuenta con servidores en distintos puntos estratégicos de Europa y América: Londres (UK), Sao Paulo (Brasil), Santiago de Querétaro (México), Frankfurt (Alemania) y Texas (EEUU). Además, el equipo está trabajando en una nueva tecnología de streaming "única y diferenciadora": aspiran a proporcionar a los gamers una experiencia fluida de juego aunque tengan una mala conexión a Internet.

"Queremos ser un nexo entre los diferentes creadores de contenido y los usuarios. Actualmente estamos trabajando para establecer relaciones dentro de la industria y estamos muy abiertos a establecer lazos estratégicos con los creadores de contenido", añade Olmedo.

Además de ampliar su compatibilidad con más sistemas operativos, la hoja de ruta de la startup contempla la expansión internacional de la compañía con el objetivo de llegar a más usuarios y nuevos mercados, que no especifican. Según explica Begoña Fernandez-Cid, otra de las fundadoras de la empresa y CMO, "ahora nuestro objetivo es fomentar el crecimiento de Nware y posicionar la plataforma como la alternativa al gaming tradicional. Es el momento de generar awareness (conocimiento) y llegar a usuarios que buscan una mayor libertad de acceso a videojuegos, que no tienen acceso a una tarjeta gráfica debido a la escasez de hardware en el mercado, o que directamente no conocen la innovación que ofrece el cloud gaming".

Nware cuenta con miles de usuarios activos y centenas de miles de usuarios en lista de espera, un volumen que según cuentan se ha visto impulsado por la pandemia. "Desde que comenzó el confinamiento, en Nware hemos notado un crecimiento importante en el número de usuarios", detalla Olmedo, quien considera que el gaming "ha sido para muchos una vía de escape a la realidad y una alternativa para desconectar y reducir niveles de estrés".

La plataforma opera bajo el modelo de suscripción con planes que oscilan entre los 8,99 euros del ‘base’ y los 99,99 euros del ‘premium’, pero se puede jugar en su fase beta en modo de prueba gratuito. Para ello, los usuarios pueden apuntarse a la lista de espera a través de su página web. A medida que se vaya abriendo el servicio a más usuarios, recibirán un código de invitación con el que podrán acceder.