El Banco Central Europeo continúa su lucha contra la inflación y ha decidido subir de nuevo los tipos de interés un 0,25% hasta llevarlos al 4%, máximos en la eurozona desde la introducción de la moneda comunitaria hace 20 años. El principal objetivo del eurobanco es seguir enfriando la economía para devolver los precios a incrementos anuales del 2%, uno de los principales mandatos de sus propios estatutos. Se trata de la octava subida de tipos consecutiva, aunque la moderación de la inflación, con una caída de otras nueve décimas en mayo hasta el 6,1% interanual, invita a pensar que el fin de los ajustes está más cerca.

La clave de esta decisión estará en la evolución de la inflación en ambos lados del Atlántico, que va conteniéndose aunque sigue todavía en niveles superiores a las referencias que manejan los bancos centrales, en torno al 2%. La Reserva Federal (Fed), tras diez incrementos de tipos consecutivos, decidió este miércoles realizar una pausa en la subida, aunque considera probable que aún haya aumento adicionales en 2023, según señaló Jerome Powell, presidente de la Fed, este miércoles.

Con esa decisión, que era ampliamente anticipada por los analistas y a la que la propia Fed había abierto la puerta en su reunión de mayo , el banco central estadounidense pisa el freno en lo que ha sido el ritmo más agresivo de subidas de tipos desde los años 80. Pero no se puede descartar que sea un parón temporal, un pausa breve, mero receso para estudiar cómo la política monetaria está impactando y afectando a la economía real, pues los efectos de las subidas no son inmediatos. Porque de hecho, en un movimiento que ha pillado por sorpresa a muchos, la Fed ha indicado que se prepara para dos subidas más este año, y no solo una como muchos habían anticipado.

No obstante, la presidenta del BCE, Christine Lagarde avanzaba el pasado 5 de junio que "no hay pruebas claras de que la inflación subyacente haya tocado techo", y ha reiterado el objetivo de llevar los tipos de interés a "niveles suficientemente restrictivos" para lograr que los precios lleguen hasta el 2%.

El ajuste de este jueves es el octavo consecutivo que acuerda el BCE, con el que los intereses en la eurozona alcanzarán su récord desde la introducción de la moneda comunitaria hace veinte años, situándose en el 4% para el tipo oficial (el que cobra a los bancos a un plazo de una semana) y en el 3,50% para la facilidad de depósito (el que reciben las entidades por su depósitos a un día).