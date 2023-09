Prensa Ibérica, Diari de Girona y El Periódico de Cataluña han presentado este viernes 'activos' en el Hostal La Gavina de S'Agaró, espacio histórico de la vida social de la Costa Brava. La presentación se ha llevado a cabo en el marco de la jornada Girona, una economía en transformación que, a través de diálogos y mesas redondas, ha debatido sobre el estado actual y futuro de la economía gironina. Un acto donde han intervenido destacados actores de la economía del territorio.

Precisamente, una de las mesas redondas ha debatido sobre la transformación de la empreneduría gerundense, moderada por Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona. Amara Camafreita, directora de Grandes Empresas de Banc Sabadell a Girona; Jaume Sanabras, presidente y fundador de Marlex, Miquel Àngel Bonachera, consejero delegado de AB Biotics, y David Casellas, cofundador de Red Points han sido los ponentes de la primera mesa de debate.

La mesa redonda ha empezado con la intervención de Miguel Ángel Bonachera que ha querido destacar la importancia de los mercados de valores, ya que "es la única manera de poner en valor una compañía". Además, ha explicado que, en su caso particular, "cada vez que nos hemos propuesto un proyecto, si no es cotizable, no hemos entrado".

En el turno de David Casella, el empresario ha puesto énfasi en la importancia de la figura del "conceptualizador, un perfil necesario en cualquier empresa, ya que permite pasar de una idea a un negocio". En este sentido, ha compartido una máxima que, según dice, siempre aplica en sus negocios: "El éxito de una idea empresarial debe poder ser entendida por tu abuela". Y, finalmente, ha enumerado los factores que, a su entender, generan éxito: "encontrar la empresa correcta, que exista un mercado maduro y que tu producto conecte con las personas".

La intervenció d’Amara Camafreita ha tratado sobre el trabajo de un actor económico como el Banc Sabadel en el momento de potenciar las start-ups. “Se debe entender desde cero a los emprendedores para poder tener éxito, acompañarlos en todo el proceso de la vida empresarial. ¿Y cómo lo hacemos? Con equipos de especialistas que entienden cada sector al detalle. Desde el inicio de esta apuesta por el departamento de emprendeduría del Sabadell, ya son 75 los casos de éxito obtenidos".

En su turno, Jaume Sanabras, ha recalcado: “sin observar el territorio, no hay éxito”. El empresario de Girona ha destacaduno de los objetivos de Fòrum Carlemany: “compartir conocimiento entre los equipos directivos y favorecer el crecimiento de todo el tejido empresarial". Ha concluido que “después de todo este tiempo, las empresas gerundenses "funcionan muy bien”.

Para terminar la mesa redonda se ha debatido sobre la importancia de los equipos de trabajo en las empresas. Todos los ponentes han coincidido en destacar que sin "un buen queipo no existe el éxito", y que al talento "de nuestro territorio hay que animarlo".