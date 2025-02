Madrid estrena el Corporate Summit by Banco Sabadell con una gran ‘masterclass’ sobre economía

El Beatriz Madrid Auditorio, un imponente escenario con capacidad para cerca de 200 personas, ha dado hoy el pistoletazo de salida al Corporate Summit by Banco Sabadell, el evento empresarial más relevante del año que recorrerá seis ciudades españolas durante el primer semestre de 2025, con la participación de empresarios de primer nivel.

Tras la presentación del evento a cargo del periodista y conferenciante Javier Ablitas, fue el presidente del Grupo Mosayco, Borja Nocito, quien inauguró este “roadshow” agradeciendo la presencia de los asistentes y patrocinadores. “El lema de Corporate Summit es ‘La economía en primera persona’, pero podríamos rebautizarlo como ‘La economía en primera persona… en plural’ porque todos nos necesitamos. Nuestra misión es aportar nuestro granito de arena a la economía y a las empresas de España”, añadió.

El sector textil

El primer diálogo, titulado ‘Emprendimiento sostenible en el mundo textil’, contó con la participación de Clemente Cebrián (cofundador de El Ganso) y Lola López Fernández (cofundadora de Tintoremus), quienes compartieron sus experiencias en el sector.

Cebrián relató la historia de la conocida marca de ropa y destacó el impacto que tuvo Luis Enrique Martínez en sus ventas tras la pandemia del coronavirus. “Tuvimos un subidón de ventas salvaje gracias a Luis Enrique, lo que permitió recuperarnos tras una etapa muy dura”, explicó.

Por su parte, López Fernández habló sobre cómo Tintoremus se enfocó en el problema del color en el textil, una de las principales fuentes de contaminación en la industria. “Muchas empresas cambian el tejido, pero vimos que nadie estaba tocando el color, que es lo que más contamina. Apostamos por el uso de tintes naturales para lograr una moda sostenible y asequible en precio”, subrayó.

Paco Arango, Clemente Cebrián, Jaime Ron, David García Núñez, Lola López Fernández, Patricia Ayuela y Emilio Sancho, entre los ponentes de lujo. / Banco Sabadell

La innovación como motor del cambio

La innovación fue el eje central de la mesa redonda en la que participaron David García Núñez (presidente de Madrid Capital Mundial y director de Comunicación de FCC Construcción), Patricia Ayuela (CEO de Línea Directa Aseguradora), Santiago García del Arenal (director global de ventas de Claro Enterprise Solutions) y Jaime Ron (CEO de Prosegur Tech), moderados por Cristina Villanova (directora general de Talent Hackers).

García Núñez destacó que FCC apuesta por la democratización de la innovación, facilitando el acceso a pequeñas empresas y no solo a grandes corporaciones. “Nuestra empresa trabaja en la sostenibilidad en todas sus vertientes: económica, social y medioambiental”, explicó.

Ayuela, por su parte, subrayó el papel de Línea Directa Aseguradora como ejemplo de empresa pionera en su sector. “Apostamos por un modelo directo con el cliente y, aunque muchos no creyeron en nosotros al principio, logramos revolucionar el mercado asegurador”, afirmó.

Jaime Ron, de Prosegur Tech, explicó que su apuesta se basa en entender las necesidades del cliente antes de desarrollar nuevas soluciones tecnológicas. “Nuestra filosofía se centra en las personas, no solo en la Inteligencia Artificial. La IA no me va a quitar el trabajo, sino que me va a empoderar para tomar decisiones más inteligentes”, señaló.

Por último, García del Arenal, de Claro Enterprise Solutions, abordó el concepto de comunicación cuántica, destacando la importancia de la seguridad en el ámbito tecnológico. “En el mundo de la ciberseguridad, los malos suelen ir por delante, y por eso es crucial seguir innovando”, advirtió.

Economía social: el caso Ilunion

Alejandro Oñoro (CEO de Ilunion) conversó con Enrique Arribas (presidente de la Asociación de Marketing de España) sobre la economía social en España.

Oñoro describió Ilunion como una “empresa humanista” y un ejemplo de que el empleo para personas con discapacidad puede ser rentable y sostenible. “Representamos un modelo único en el mundo, con más de 37.000 empleados, de los cuales el 40% tiene discapacidad”, destacó.

Arribas resaltó el papel de Ilunion en el mercado, compitiendo con grandes firmas como Hilton en el sector hotelero y con empresas de seguridad y lavandería. “Lo que diferencia a Ilunion es su enfoque inclusivo y su cultura de empresa basada en las personas”, afirmó.

Sostenibilidad: una prioridad para las empresas

Tras una pausa para el café, el evento continuó con la mesa sobre sostenibilidad, moderada por Isabel Roser (directora del Senior Management Program in Sustainability de ESIC University). Participaron Joaquim Falcó (TotalEnergies), Rafael Ausejo (Ruralka Hoteles) y María José Tapia (Naturpellet).

Falcó, de TotalEnergies, enfatizó la importancia de medir el impacto medioambiental. “Nuestro objetivo es ser líderes en descarbonización para 2050, reduciendo la huella de carbono en todas nuestras operaciones”, indicó.

Desde el sector hotelero, Ausejo señaló que el turismo vive un momento clave para la sostenibilidad. “Los viajeros buscan experiencias diferenciadas y están dispuestos a invertir en un turismo más responsable con el medioambiente”, explicó.

Por su parte, Tapia, CEO de Naturpellet, subrayó la importancia de cerrar el ciclo de la economía circular. “Nuestros productos absorben más CO2 del que emiten, y cada vez más viviendas apuestan por soluciones energéticas sostenibles”, concluyó.

Paco Arango y la RSC

Uno de los momentos más emotivos del evento fue la intervención de Paco Arango, fundador de la Fundación Aladina, dedicada a mejorar la calidad de vida de niños con cáncer. “Lo que hacemos en Aladina es dar amor y apoyo a niños y familias que atraviesan situaciones difíciles. Cada día es especial, solo hay ‘ahora’”, afirmó Arango, compartiendo su experiencia con la filantropía.

De disco de oro a directivo

El evento concluyó con un discurso de Emilio Sancho, ex cantante de Los Nikis y actual CEO de 100x100 Group. Sancho repasó su trayectoria, desde su paso por el mundo de la música hasta su papel actual como empresario en los sectores de energía, IA y telecomunicaciones. “El cambio es posible si sabes adaptarte a las oportunidades”, reflexionó.

Barcelona, próxima estación

Tras el evento en Madrid, el Corporate Summit by Banco Sabadell continuará su recorrido en Barcelona el próximo 12 de febrero en el Círculo Ecuestre. Posteriormente, visitará Sevilla (marzo), Zaragoza (abril), Valencia (mayo) y Palma de Mallorca (junio). Bajo el lema ‘La economía en primera persona’, este ciclo de encuentros busca ofrecer a los asistentes la oportunidad de aprender de empresarios reales, compartiendo experiencias de éxito y desafíos en la construcción de empresas sostenibles y éticas.