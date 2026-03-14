Ni máster ni posgrado: esta formación gratuita está revolucionando las pymes españolas

La revolución digital ya está aquí (y no espera a nadie)

La transformación digital ya no es un horizonte lejano: es el presente. Las empresas que no se adaptan a los nuevos entornos tecnológicos pierden competitividad, y los profesionales que no actualizan sus competencias digitales se quedan atrás. En este contexto, Femxa se ha convertido en un aliado esencial para quienes buscan dar un paso firme hacia el futuro.

En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.

La digitalización no se entiende solo leyendo: se entrena en casos reales y se aplica en tu empresa.

Dos itinerarios para crecer en la era digital

Los cursos de Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio, ambos con diploma Femxa y título certificado por la Universidad Nebrija (6 ECTS), están pensados para trabajadores, autónomos, fijos discontinuos y directivos de pymes de hasta 249 empleados que buscan reinventarse sin detener su actividad profesional.

Aprender a tu ritmo es posible cuando la formación se adapta a ti, y no al revés

El formato es flexible y accesible: una parte online que cada alumno completa a su ritmo:

La formación combina clases en directo en el aula virtual: De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h. De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h. Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h. Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.

La tecnología y el diseño del curso están pensados para adaptarse a tu agenda.

Curso online aula virtual femxa / Freepick /OP Málaga

Inteligencia Artificial y Big Data: el poder de los datos

El curso de IA y Big Data enseña a dominar las herramientas más potentes de la transformación digital: desde la analítica avanzada hasta la automatización de procesos mediante inteligencia artificial y computación en la nube.

El enfoque es práctico y está orientado a resultados. Los participantes aprenden a interpretar datos, optimizar procesos y tomar decisiones estratégicas basadas en información real, con aplicaciones directas en cualquier sector.

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LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE IA Y BIG DATA DESCARGAR PROGRAMA ¡APÚNTATE YA!

Formación subvencionada con doble diploma, 100 % online y avalada por la Universidad Nebrija, para trabajadores y directivos que quieren liderar el cambio tecnológico en sus empresas

Liderazgo y gestión del cambio: transformar personas para transformar empresas

El segundo itinerario está orientado a quienes desean liderar la evolución digital desde dentro de las organizaciones. El curso de Liderazgo y gestión del cambio proporciona herramientas de gestión del talento, comunicación, innovación y cultura colaborativa.

Se centra en un aspecto clave: la digitalización no funciona sin las personas. Aprender a guiar equipos, a inspirar confianza y a implantar una cultura de mejora continua son las habilidades más demandadas por las empresas del futuro inmediato.

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LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO DESCARGAR PROGRAMA ¡APÚNTATE YA!

“No se trata solo de aprender tecnología, sino de entender cómo puede mejorar lo que haces cada día.”

El curso de IA y Big Data enseña a aplicar tecnologías emergentes para mejorar la competitividad de las pymes / Freepick / OP Málaga

Formación flexible, acompañamiento continuo

Una de las mayores ventajas del modelo Femxa es su adaptabilidad total. El alumno no necesita pedir autorización a su empresa ni disponer de crédito de formación. Puede organizar sus horarios y avanzar desde cualquier dispositivo, con acompañamiento de tutores, clases de refuerzo y foros colaborativos. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.

El curso de Liderazgo y Gestión del Cambio pone el foco en las personas, la innovación y la cultura colaborativa. / Freepick / OP Málaga

Además, quienes superen la formación con éxito podrán acceder de forma gratuita a módulos avanzados avalados por la Universidad Nebrija, como Transformación Digital (75 horas | 3 ECTS) o Competencias Digitales Avanzadas (50 horas | 2 ECTS).

Una formación con respaldo institucional

El programa Generación Digital PYMES forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos Next Generation EU. Su objetivo es fortalecer el tejido empresarial español mediante la capacitación de trabajadores y directivos en competencias tecnológicas.

Este impulso a la digitalización no solo mejora la productividad, sino que refuerza la capacidad de las empresas para competir en un mercado global y conectado.

Cómo inscribirse

Los cursos se inician cada dos semanas a partir del 30 de octubre, de modo que puedas elegir la fecha que mejor te convenga. La convocatoria finaliza el 13 de abril.