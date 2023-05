En los últimos años el e-learning ha ido tomando cada vez más impulso hasta convertirse en el ámbito de la educación más innovador y con más flexibilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. Estas son las tendencias en e-Learning y formación online para este año 2023.

El metaverso, la realidad virtual y la realidad aumentada en el e-learning: Meta (Facebook) y Microsoft están apostando y dedicando muchos recursos a las aplicaciones del metaverso al aprendizaje.

Tras Secondlife, que no tuvo el éxito esperado porque la velocidad de las conexiones en aquel momento no permitían una experiencia satisfactoria.

Pero ahora, en la era del 5G y con la democratización de los dispositivos de acceso a mundos virtuales, esta barrera parece superada. Las aplicaciones son infinitas, desde clases «presenciales» en un mundo virtual, hasta el entrenamiento y desarrollo de habilidades en grupo, algo que siempre ha costado para el e-learning, hasta el entrenamiento y la simulación de manejo de aplicaciones.

Tecnología que crea conocimiento: tras el boom de aplicaciones como Teams o Zoom o el volcado de catálogos de contenidos digitales en plataformas, se llegó a la conclusión de que, de alguna manera nos dedicamos a aplicar la tecnología a lo que ya sabíamos hacer pero no a poner la tecnología al servicio de las motivaciones y necesidades reales del alumno. El e-learning no consiste en retransmitir una clase en directo sino en todo un proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento donde todos los elementos integrados crean una experiencia única y adaptada a cada persona. Por eso en este 2023 veremos cómo diminuye el uso de las clases en directo como elemento único de transmisión de conocimiento, y se equilibra la tecnología con el aprendizaje creando espirales precisamente de aprendizaje integrando información, aplicación del conocimiento, aprendizaje, colaboración y retroalimentación.

Aprender, una alternativa provechosa: la microformación es otra de las tendencias en e-learning que pisará fuerte en 2023. La clave pasa por la cantidad de tiempo libre del que se disponga. En los tiempos presentes tenemos más tiempo libre que en épocas pasadas y el aprendizaje instantáneo nos aporta una alternativa provechosa, es como otro tipo de ocio. El alumno ahora necesita aprender algo y lo quiere hacer porque le produce un beneficio que se une a otro elemento catalizador que lo hace diferente y es que, además, es entretenido. Este aspecto es también conocido como Edutainment, que no es ni más ni menos que entretenerse mientras se aprende.

Formación online en directo y webinars: estudiar en un aula virtual no significa que no puedas aprender en directo. Herramientas de colaboración en tiempo real son idóneas para impartir conocimientos de manera ágil y con la opción de resolver dudas al momento. Por eso, este formato tiene cada vez más fuerza, además de ser una de las tendencias en e-learning más fáciles de implementar, independientemente de tu presupuesto. Lo más importante para el año 2023 será que ya no valdrá con retransmitir clases presenciales sino que habrá que crear proyectos adhoc para alumnos virtuales integrando la clase como parte de un learning loop.

Cursos más enfocados y cada vez más cortos: La necesidad de actualización permanente y la urgencia combinada con la aparición del fenómeno «bootcamp», que busca llevar las prácticas de entrenamiento intensivo a la formación en periodos cada vez más cortos, ha provocado que el mercado demande este tipo de formación. Las formaciones generalistas con mucho material de relleno pierden fuerza a favor de cursos más cortos, más intensivos y más enfocados al aprendizaje de competencias y habilidades específicas que capacitan al alumno en el desempeño de nuevas profesiones o profesiones de alta demanda.