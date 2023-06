Sigfrido Fruit ha celebrado este miércoles su 10º aniversario por todo lo alto, en un evento que ha reunido a decenas de caras conocidas del mundo del espectáculo, la política, clientes, amigos y trabajadores de la firma en sus instalaciones de Vélez-Málaga.

Una fiesta que empezaba a las ocho de la tarde con un nutrido photocall, por el que han pasado nombres tan conocidos como los de Óscar Higares, Santiago Cañizares, Remedios Cervantes, Belinda Washington, Flora González, la medallista de oro de kárate Sandra Sánchez con su entrenador y pareja Jesús del Moral; influencers y amigos de la marca como Paula Dalli, Carolina Teruel de @recetasdecolores, Ana Valverde, Alba Barbero, Berta de @sanandomiintestino, Azahara López, Aarón Cobos, el coreógrafo Quique Guijarro y el periodista Fernando Timón.

El mundo de la política, tanto de la antigua como de la nueva corporación, tampoco ha querido perderse el evento. El alcalde entrante de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; Natacha Rivas, alcaldesa entrante de Algarrobo y actual vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, autoridades de Diputación y Sabor a Málaga y el delegado provincial Fernando Fernández Tapias (de Agricultura).

Desde el sector empresarial, han acudido directivos y responsables de empresas como Maskom, con Sergio Cuberos a la cabeza como propietario y presidente de la Cámara de Comercio; Francisco Peris, dueño de Cansafresc, representantes de Smurfit Kappa y de Transmarfil, entre otros…

Sombrereros locos, malabares, magia y acrobacias, además de un photocall creado en directo por el artista Otto y que el CEO de la compañía, Sigfrido Molina, firmó para la posteridad han sido los prolegómenos a una copa de bienvenida que han compartido todos los asistentes.

El discurso emocionado de Sigfrido Molina y el homenaje a sus padres

Seguidamente, la periodista y presentadora de Telecinco Flora González ha sido la encargada de conducir el acto dando paso a las palabras emocionadas de Sigfrido Molina, que ha destacado “el esfuerzo y la constancia de un equipo humano increíble que me ha permitido llegar hasta aquí disfrutando haciendo lo que más me gusta.”

Además, Sigfrido ha dedicado unas sentidas palabras a sus padres, presentes en el evento: “Yo he podido desarrollar mi ilusión porque mis padres me han inculcado el trabajo duro desde abajo. Es lo que he visto hacer a mi padre desde que yo era pequeñito y lo que él me ha enseñado a mí. Trabajar por tu ilusión como si no hubiera un mañana, con todas tus fuerzas”.