Con el fin de continuar brindando una experiencia única, Casino Marbella ofrece un concepto renovado de su Restaurante, que se posiciona como uno de los fogones más selectos del litoral. La cocina, liderada desde hace más de 10 años por el chef Agustín Román, renueva su carta para dar paso a la temporada estival, presentando sus nuevas elaboraciones con “Sabores para Recordar”. Una combinación perfecta de sabores y texturas que quedarán grabados en la memoria de los paladares más selectos.

Siempre fiel a su cocina, Agustín nos presenta un concepto innovador usando, como materia prima, los productos mediterráneos. Este año nos sorprende con un tradicional Salmorejo con helado payoyo, Espagueti nero con gambas, mojama y bonito seco y un Lomo de atún, calabaza y espinacas. Sin olvidar el guiño multicultural en sus creaciones, el Dúo de niguiris de tartar de salmón y foie se convierte en el plato estrella de la temporada. Para terminar, cierra su nueva composición deleitándonos con dos irresistebles postres: Bizcocho fluido de turrón con avellanas y Sorpresa de chocolate.

Además, Restaurante Casino Marbella ofrece diversas opciones, entre las que se encuentran los menús ‘Try it all’ y ‘Time to share’, con los que se recuperan los conceptos más exitosos de su oferta gastronómica a la vez que innovan desde su enfoque principal: combinar la cocina tradicional española con la hawaiana, japonesa y marroquí, creando así una equilibrada fusión gourmet. “Try it all” está diseñado para aquellos comensales que apuestan por el buen comer, dándose un homenaje con un exclusivo menú a un precio de 54€ por persona. Por otro lado, “Time to share” está pensado para disfrutar de los manjares culinarios en pareja. Un menú degustación, dónde podrán degustar 5 elaborados platos por un increíble precio de 79€ por pareja. El exotismo de la carta también se palpa en su coctelería, que va desde el tradicional Cosmopolitan hasta el refrescante Tequila Sunrise. Un amplio repertorio elaborado desde la experiencia y profesionalidad del impecable equipo de restauración.