La doctora Pinedo Rodríguez, jefa de la Unidad de Cardiología del Hospital Vithas Málaga, nos explica en esta entrevista la revolucionaria tecnología cardiológica llamada MyoStrain, que detecta precozmente y ubica de forma exacta cualquier patología cardíaca asintomática.

Vithas Málaga es el primer hospital público o privado de Andalucía en ofrecer la tecnología cardiológica MyoStrain. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la prueba?

Es una técnica muy novedosa que en España la tienen muy pocos hospitales. En Andalucía, Vithas Málaga es el único centro público o privado que la está aplicando. MyoStrain puede hacerse en ecografía y en resonancia. Nosotros en Vithas la hacemos en resonancia, ya que en ecografía está mucho más extendida en otros centros sanitarios. La diferencia está en que en esta resonancia MyoStrain no se da lo que nosotros llamamos «mala ventana», que es perder la capacidad de ver bien la técnica en las pruebas de ecografía que se hace a determinados pacientes de riesgo (con obesidad, con problemas pulmonares, etc). La resonancia MyoStrain siempre sale bien. MyoStrain lo que hace es medir la deformación de las fibras musculares más pequeñas del corazón. Esto nos permite ver el fallo en la contractilidad del ventrículo mucho antes que por ecografía convencional. La ventaja que tiene esta prueba es que sólo dura entre 10 y 15 minutos como máximo y no usa contraste, con lo que eliminamos pinchazos, vómitos, calor, etc.

Esta tecnología es un avance revolucionario que sin duda va a salvar muchas vidas.

MyoStrain es una de las grandes novedades que tiene la cardiología en estos momentos. La prueba es corta, sencilla y nos da mucha información porque detecta el daño precozmente antes de que lo podamos ver con otro tipo de pruebas. Nos adelantamos en el tiempo y hacemos una medicina preventiva, que es, en el fondo, lo que todos los médicos queremos. Si vemos que un ventrículo está empezando a dilatarse podemos poner un tratamiento que evite esa dilatación o que, por lo menos, la retrase.

¿A qué pacientes va dirigido?

MyoStrain está muy indicado para las personas que han padecido y sobrevivido a un cáncer, porque aproximadamente el 30% de ellos va a tener problemas cardíacos (insuficiencia) como efecto secundario de los medicamentos quimioterápicos. Con MyoStrain podemos adelantarnos y dar medicación a este tipo de pacientes para que ese impacto aparezca más tarde. También está indicado para los deportistas que hacen triatlón, maratones, ciclismo, etc. que normalmente vienen a Vithas a que les hagamos una valoración cardiológica. Esta técnica nos indica qué ventrículo está empezando a fallar antes de que se dilate y entonces recetamos medicación para paliarlo e indicamos al paciente otros ritmos de entrenamiento. En pacientes con Covid persistente (disnea, ahogos, etc.) podemos detectar daños cardíacos al igual que pacientes con factores de riesgo como diabéticos, hipertensos, etc. y en general a todos los pacientes que tengan algún daño en el corazón y les pueda provocar una insuficiencia cardíaca, que se da cuando el ventrículo izquierdo no funciona bien.

¿Qué significa para Vithas Málaga incorporar esta técnica?

Estamos muy ilusionados porque tener esta técnica tan novedosa es un gran avance para nuestros pacientes porque podemos detectar precozmente el daño. Así los tratamos mejor y hacemos medicina preventiva.

Para los que somos profanos entendemos que la tecnología MyoStrain consigue analizar e identificar las zonas más débiles del corazón porque normalmente las zonas más fuertes del corazón compensan los segmentos más débiles. ¿no es así?

Sí, es así. Cuando una parte del corazón se contrae menos, la parte más sana del mismo intenta compensar. MyoStrain nos dice en qué parte está la anomalía. Este aspecto, en tratamientos radioterápicos de cáncer de pulmón, les sirve mucho a los oncólogos para saber si la parte que se tiene que radiar está afectada. También para cirugías muy complejas porque en el preoperatorio se puede detectar qué pacientes pueden tener complicaciones durante la intervención. También sirve para los pacientes valvulares para determinar cuándo han de operarse y, como he comentado antes, para los pacientes que han sufrido cáncer por los efectos secundarios de los tratamientos quimioterápicos.

¿Qué posibilidades de desarrollo futuro a corto y medio plazo tiene MyoStrain?

Esta técnica, que ahora mismo la estamos usando como el último escalón para complementar el diagnóstico, puede que en un futuro no muy lejano sea el primer escalón del mismo porque da mucha información en poco tiempo y sin dolor alguno para el paciente.