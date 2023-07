Santiago Lucas nos introduce en la actividad de TOPDigital, una empresa con tres vertientes definidas y muy vinculadas a parámetros sostenibles.

Para los que no conozcan su empresa, ¿a qué se dedica Top Digital?

Somos una empresa centenaria que ha sabido evolucionar y siempre hemos aprovechado esa evolución para mantenernos al alza en todos los sectores en los que trabajamos. Tenemos tres sectores claramente definidos en nuestra empresa: el área TIC encabezada por la empresa TDconsulting; el área de eficiencia energética, con KwSolutions, y el área enfocada al equipamiento del hogar-retail, donde tenemos a Activa Lucas -distribuidor al mayor de electrodomésticos y mobiliario de cocina- y Juan Lucas, las tiendas de electrodomésticos.

Las vertientes de actividad de su empresa siempre están vinculadas a la sostenibilidad, algo imprescindible en las empresas del Siglo XXI. ¿No es así?

Ayudamos a empresas, clientes, comunidades de propietarios y demás entidades a ahorrar en el consumo de energía mediante la instalación de paneles fotovoltaicos y cargadores de vehículos eléctricos, haciendo así de estas compañías autosuficientes. También tenemos un programa de optimización de consumo de los electrodomésticos y soluciones en aerotermia. Incorporamos la eficiencia en nuestro propio grupo para optimizar el consumo energético, en 2008 nos acogimos a las primeras acciones que se realizaron en esta materia, así como a los beneficios fiscales de aquel tiempo.

¿Cómo entienden la innovación en Top Digital?

Como una necesidad para mantenernos en una posición de liderazgo hacia el futuro. Es imprescindible estar en vanguardia de la tecnología y así llevar la mejor oferta a nuestros clientes. La tecnología y la innovación se mueven diariamente y eso nos permite a nosotros estar en movimiento constante. Nuestros equipos están en formación constante siempre, ahora la inteligencia artificial, el blockchain o el BI son el presente y el futuro de todas las compañías, pero esto sólo es el principio de lo que está por venir. Ahora estamos centrados en el análisis del dato, a veces las empresas no somos conscientes de la importancia de conocer cada dato de una compañía y los beneficios que esto supone.

Empresas como Tdconsulting llevan a la empresa local haca el mercado global. ¿Qué herramientas utilizan para ello?

Tenemos que entender que el mercado global está cada vez más próximo. Cada empresa debe pensar en local para llegar al global. Partiendo siempre de términos locales es como debemos crecer hacia el exterior. Ya no hay clientes sólo de Málaga o sólo de España, nuestros productos se pueden usar en Málaga, pero también en todo el mundo. Trabajamos para entidades públicas, somos Partners de Sage, tenemos proyectos con Vodafone, el coche conectado, el sector del electro, etc. Cada área tiene una característica particular y nuestra función es analizarla para saber qué podemos aportar y llegar al mercado global.