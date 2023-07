La eclosión experimentada en los últimos años por la provincia de Málaga no ha sido flor de un día ni una realidad pasajera. Esta provincia ha alcanzado una dimensión infinita. El futuro pasa por el sur del sur. El tejido empresarial, la apuesta de las compañías tecnológicas por este emplazamiento y la pujanza del sector turístico sientan las bases de una exitosa alianza. Una ecuación que se renueva, mientras la Costa del Sol continúa atesorando las infraestructuras necesarias para erigirse en uno de los destinos mundiales predilectos para el ocio.

A la vez que se camina por la senda de la recuperación económica y se afrontan dificultades del momento como la inflación o la sequía, a este territorio se le sigue abriendo una ventana de oportunidades.

En toda España, se sigue proclamando el alentador soniquete de que «Málaga está de moda». Y, en la propia Andalucía, se reconoce el auge experimentado en los últimos años por esta tierra y no se oculta el deseo de que su provincia se parezca a la malagueña.

La suma de talento que ha aportado la vigente comunión con la tecnología explica buena parte de los antídotos que han atenuado los posibles daños colaterales de la crisis económica y la feroz pandemia de coronavirus. No solo se ha recogido de lo sembrado hace más de tres décadas y ha adquirido un valor incalculable la semilla del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). En el éxito de esta apuesta encaja el interés mostrado por esta geografía por gigantes mundiales como Google, Vodafone o Amazon. A su vez, las realidades que dibujan un horizonte amable para su economía pasan por los cantos al futuro que entonan la ciberseguridad y los microchips.

Ambas disciplinas están asociadas a los centros de referencia a nivel mundial que enviarán a Málaga a una dimensión inesperada, dentro de su notable avance orientado al sector tecnológico.

La provincia se ha convertido, incluso, en una ubicación bastante anhelada para ejercer el teletrabajo o como puerto base de aquellas personas con rutinas apegadas a los viajes de negocio. Es la prueba de que la adversidad del coronavirus ha generado cambios y nuevas realidades que se han traducido en nuevos caminos que encierran una progresión de lo más positiva. Será por aquello de que todo suma y una cosa lleva a la otra. Los encantos y la calidad de vida han atraído, como no lo hacía antes, a determinados turistas nacionales y a los citados trabajadores virtuales. Y, de hecho, se han abierto otras vías de crecimiento y de expansión cuando eran más necesarias que nunca.

Tales irrupciones han enriquecido el diverso tejido empresarial, que tradicionalmente abarca compañías de referencia en sectores como el textil o la agroalimentación. Este caldo de cultivo también ha sido vital para que esta provincia sea considerada el motor económico de la comunidad autónoma andaluza.

También ha resultado decisiva para esta reactivación la pujanza del sector turístico. El panorama de la pandemia obligó a Turismo Costa del Sol a cambiar en cierta medida su apuesta para sobrevivir a la dependencia del mercado británico. Los pasos dados en los últimos tiempos evidencian que la Costa del Sol no está dispuesta a renunciar a su incontestable liderazgo al frente de esta actividad económica en Andalucía. Esta actividad encuentra uno de sus pilares en un aeropuerto como el de Málaga, cuyos gestores empezaron a trabajar en la propia pandemia para recuperar cuanto antes los 20 millones de pasajeros que se rondaron en 2019. No en vano, este recinto aeroportuario es el tercero a nivel peninsular en España tras Madrid y Barcelona.

Igualmente, Málaga es una referencia nacional en todo lo referente a la cultura. Sobre todo, en el séptimo arte gracias al Festival de Cine y en el panorama artístico a través de su ambiciosa red de museos. Además, uno de sus apellidos más universales sigue siendo el de Pablo Picasso y de ahí las miradas que se están dirigiendo al sur durante la conmemoración del medio siglo transcurrido tras la muerte del precursor del cubismo. Tampoco pasa desapercibido el regreso de Antonio Banderas.

El turismo rural y la naturaleza se han consolidado, igualmente, como otra de las fuentes con las que se ha ido reinventando la economía malagueña. Como ejemplo vale la inyección que está suponiendo para una quincena de municipios malagueños la declaración de Sierra de las Nieves como Parque Nacional o el revulsivo que supone en su zona el Caminito del Rey. No obstante, la búsqueda de vacunas efectivas en el interior para combatir la despoblación sigue planteando uno de los grandes retos a los que se enfrenta este territorio ebrio de montaña y de mar.

Una provincia infinita

Málaga es una provincia infinita que trasciende a los tópicos y a su propia tradición, mientras evoluciona de forma imparable. La tradición turística y la ingente actividad empresarial han ido acentuando su carácter cosmopolita, plural y diverso. Una babel de nacionalidades, con casi tantos países representados en ella como existen en este planeta, viven a lo largo y ancho de un territorio segmentado en 103 municipios. Las colonias británicas de la Costa del Sol, el asentamiento de finlandeses en Fuengirola o la presencia de numerosos alemanes en Torrox explican esta amalgama. La multiculturalidad y la existencia de consolidadas comunidades religiosas de distinto índole son otras de las realidades que laten en el pulso cotidiano de este lugar, acostumbrado a darle la bienvenida a nuevos residentes procedentes de variados destinos.

Tranquilidad y naturaleza

Málaga no solo es el lugar preferido por numerosos ciudadanos europeos, incluso de otros continentes, para hacer turismo o para teletrabajar. Además de su clima privilegiado, la ambiciosa red de comunicaciones, la gastronomía o la seguridad ciudadana, hay otras cualidades que invitan a fijar la residencia en una geografía como la que se extiende al sur del sur. Se trata, al mismo tiempo, de un escenario diverso que también ofrece tranquilidad y naturaleza. De ahí la aparición de una serie de proyectos orientados a poner en valor el incalculable legado que atesora el entorno natural. La calidad de vida sigue ahí como un arma incontestable que genera riqueza y bienestar. A ello se une que el ciudadano malagueño acostumbra a recibir con los brazos abiertos a todo aquel que se traslada a esta provincia, sea por el motivo que sea.

Epicentro tecnológico

Hay que remontarse a la alargada estela del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) para entender lo que está pasando ahora. Para argumentar una condición de epicentro tecnológico que ha calado entre las señas de identidad de una provincia como la de Málaga. Y, especialmente, en la capital malagueña. De una tenaz apuesta por la innovación ha llegado todo lo demás. Y ha brotado la proliferación de exitosas startups, anhelos como el del Málaga Valley, el despegue del Polo Digital y el interés por este territorio de gigantes tecnológicos y multinacionales como Google, Vodafone, Amazon, Dekra, Globant, Citi o TDK. A su vez, el vocabulario que conjuga el futuro de esta tierra pasa por términos que antaño eran impensables. Incluso, impronunciables. Ciberseguridad y microchips son ya palabras tan reales como omnipresentes.

Cultura y solidaridad

Una mirada cultural y social también atraviesa los atributos de la provincia de Málaga. Su tejido se ha ido armando con el paso del tiempo con el tejido necesario para escapar de una excesiva dependencia de la ‘marca Picasso’. En los últimos años, se ha asistido a una explosión de su sector cultural con su consiguiente onda expansiva en la industria de esta actividad y en otros segmentos como el turismo. A su vez, se ha hecho valer la indiscutible certeza de que esta es una tierra de creadores de todas las disciplinas. Y que no solo lo es porque naciera en ella en 1881 su artista más universal, Pablo Picasso, o porque sea la cuna del ‘regresado’ Antonio Banderas. A su vez, el apoyo a los más desfavorecidos y a diversos colectivos sociales queda de manifiesto con una extendida cultura del voluntariado y una consistente amalgama de organizaciones no gubernamentales.

Potencia turística

Málaga no se entiende sin su abrazo a través de las décadas a todo lo que significa el turismo y el trasiego de viajeros. Por eso, los estragos que la pandemia hizo a nivel universal en el sector fueron amortiguados por la sólida tradición que arrastra esta tierra como potencia de esta actividad. La provincia de Málaga está considerada como referencia turística y un destino muy atractivo por los expertos porque ya no solo vende sol, playa y gastronomía. Este destino se ha ido adaptando a lo que exigía cada momento y es capaz de ofrecer productos mucho más complejos como la cultura, la naturaleza, el deporte o los espectáculos. También los congresos y la tecnología están inyectando factores a la suma. Que en una misma zona se concentre esa variedad no es fácil. Además, hay muy pocos sitios en el mundo que puedan ofertarlo con calidad y esto no pasa desapercibido para el cliente.

Genética optimista

A la provincia de Málaga le ha tocado en los últimos años enfrentarse al reto de demostrar que su mentalidad optimista y la genética emprendedora están por encima de los estragos de una crisis, incluso de una feroz pandemia de coronavirus. Una vez que empezaron a remontar sectores importantes de la economía como el turismo o la hostelería, la existencia de solventes empresas de todo tipo o la proliferación de las ‘startup’ tecnológicas fueron invitando a recuperar los mejores presagios. Lo acontecido no es el único espejo al que mirarse para no encallar en el pesimismo bajo las amenazas de la inflación o la sequía. Hay antecedentes alentadores como la respuesta que se produjo tras la crisis económica de 2008. Una década después de la caída del ladrillo, Málaga se convirtió en la única provincia andaluza que remontó alcanzando más empresas que antes de la crisis.